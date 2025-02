Julia Wieniawa ponownie przyciągnęła uwagę mediów i fanów, prezentując niezwykle odważną stylizację na wiosennej ramówce TVN 2025. Jej kreacja wywołała poruszenie i stała się tematem numer jeden wśród komentatorów mody.

Julia Wieniawa gwiazdą wieczoru na ramówce TVN 2025

Ramówka TVN to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim świecie show-biznesu. Gwiazdy, celebryci i przedstawiciele mediów co roku gromadzą się, by poznać nadchodzące programy i seriale stacji. Wśród gości nie mogło zabraknąć Julii Wieniawy, która od lat jest jedną z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia.

Jej pojawienie się na czerwonym dywanie natychmiast zwróciło uwagę fotoreporterów i zgromadzonych gości. Wieniawa postawiła na odważną stylizację, która podkreśliła jej sylwetkę.

Szczegóły odważnej stylizacji Julii Wieniawy

Na ramówce TVN 2025 Julia Wieniawa zaprezentowała się w czarnej, asymetrycznej stylizacji, która łączyła nowoczesność i ekstrawagancję. Jej kreacja składała się z krótkich szortów z jedną długą nogawką oraz efektownego topu z błyszczącego materiału z odważnymi wycięciami.

Całość uzupełniły stylowe, czarne szpilki z ozdobnymi detalami oraz subtelna biżuteria. Wieniawa postawiła na delikatne fale we włosach i naturalny, rozświetlający makijaż, który podkreślił jej urodę. Jej pewna siebie poza i swobodny uśmiech dodatkowo przyciągały wzrok.

Moda na ramówce TVN 2025: kto jeszcze zachwycił?

Poza Julią Wieniawą na ramówce TVN pojawiło się wiele innych gwiazd, które postawiły na wyraziste kreacje. Wśród nich można było zobaczyć m.in. Paulinę Kupińską, Anitę Werner, czy Bartłomieja Jędrzejaka. Każda z nich zaprezentowała swój niepowtarzalny styl, który idealnie wpisywał się w najnowsze trendy.

Ramówka TVN 2025 po raz kolejny udowodniła, że jest nie tylko wydarzeniem medialnym, ale także pokazem mody, na którym gwiazdy prezentują swoje najbardziej spektakularne stylizacje. Julia Wieniawa bez wątpienia była jedną z najbardziej komentowanych postaci tego wieczoru.

