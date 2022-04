Julia Wieniawa wypoczywa z "tajemniczym blondynem" na luksusowych wakacjach!

Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej zapracowanych aktorek w naszym kraju! Jej grafik jest wypełniony po brzegi zawodowymi projektami, a widzowie uwielbiają oglądać produkcje z jej udziałem. Po wielu miesiącach wyczerpującej pracy, aktorka zdecydowała się jakiś czas temu wyjechać na zasłużony urlop! Gwiazda nabierała sił na Bali i wygląda na to, że bardzo tęskni za tym zapierającym dech w piersiach miejscem! Na Instagramie Julii Wieniawy pojawiło się zdjęcie, które rozgrzało jej fanów! Białe bikini idealnie podkreśliło opaleniznę pięknej gwiazdy oraz jej nienaganną sylwetkę. Zobacz także: Stylowa Julia Wieniawa wspiera WOŚP! Gwiazda poczuła wiosnę i odsłoniła brzuch. To jej najlepsza stylizacja? Julia Wieniawa w seksownym bikini prezentuje nienaganną sylwetkę Julia Wieniawa kilka miesięcy temu wypoczywała na Bali, gdzie oprócz zwiedzania urokliwego miejsca wzięła także udział w obozie jogi. Wygląda na to, że młoda aktorka miło wspomina spędzony tam czas, bowiem na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie właśnie z wakacji na Bali. Aktorka prezentuje się na nim w białym bikini, w którym eksponuje swoje piękne ciało. Bali, tęsknię za Tobą - podpisała zdjęcie aktorka. Fani gwiazdy oczywiście nie mogli przejść obojętnie obok tak wspaniałego zdjęcia! Szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których nie brak komplementów i zachwytów nad sylwetką aktorki. - Omg ale seksownie 😍 😍 😍 😍 ❤️❤️❤️ - idealna🤤 - Jaka figura 😘🙌 Pięknie wyglądasz w tym stroju 😍 - Ikona piękności 😍😍👌 - Wooow ❤ piękna kobieta na pięknym zdjęciu w pięknym miejscu ❤❤ - piszą zachwyceni fani Julii Wieniawy. My również jesteśmy zachwyceni zdjęciem Julii i jej piękną sylwetką! A Wam, jak się podoba?...