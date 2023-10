15 października był ważnym dniem dla wszystkich Polaków - to właśnie tego dnia odbyły się wybory parlamentarne, a mieszkańcy wszystkich okręgów wyborczych w kraju zdecydowali o tym, kto już niebawem będzie ich reprezentował w Sejmie i Senacie. W wyborach odnotowano rekordową frekwencję, a zdjęcia z lokali wyborczych dosłownie zasypały Instagram. Wśród obecnych na wyborach nie zabrakło Julii Wieniawy. Jej stylizacja wywołała niemałe kontrowersje!

Reklama

Julia Wieniawa poszła tak na wybory i podzieliła fanów

Przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi gwiazdy licznie zabierały głos w ich sprawie, namawiając swoich fanów do tego, by wybrali się do urn wyborczych i zdecydowali o składzie parlamentu przez najbliższe cztery lata. W mediach społecznościowych nie zabrakło też relacji z samych wyborów, a wśród gwiazd, które postanowiły pokazać fanom moment głosowania znalazła się też Julia Wieniawa.

Aktorka pokazała, jak wybrała się do komisji wyborczej razem z ... pieskiem. To jednak nie jej pupil przykuł największą uwagę fanów. Internauci licznie komentowali stylizację Julii Wieniawy. Gwiazda na wyborczą niedzielę wybrała trencz oversize, jeansową minispódniczkę i długie, skórzane kozaki. Usta podkreśliła czerwoną szminką.

Zobacz także: Ujawniono zarobki Julii Wieniawy! Ta kwota przyprawia o zawrót głowy

Komentarze internautów w kontekście stylizacji Julii Wieniawy były na dwóch różnych biegunach. Jedni ze zdziwieniem patrzyli na ekstrawagancki look aktorki, innym zaś jej dobór stroju zdecydowanie przypadł do gustu.

- Boże jaki cringe xddd

- Hahahaah gwiazdeczka poszła na wybory!

- Nie ma to jak wnętrze auta w kolorze szminki????

- Pięknie wyglądasz????❤️ gdybym mieszkała w większym mieście tez bym to zaakcentowała ????

- Zaje***ta stylóweczka ❤️

Instagram @juliawieniawa

Co ciekawe, uwagę internautów zwrócił również fakt, że na wybory Julia Wieniawa wybrała się ze swoim pupilem. Niektórzy pisali, że nie zostali wpuszczeni do komisji wyborczej z czworonogiem.

- Tak sie zastanawiam czy z ???? lub ???? też można wejść do komitetu wyborczego ????‍♀️ czy ten ???? nie mógł na chwilę zostać w aucie?

- Ja byłam z psem i mnie wyprosili...

Julia Wieniawa nie była jedyną gwiazdą, która pochwaliła się zdjęciem z głosowania. Głos w wyborach oddała Anna Lewandowska, a znani i lubiani z dumą dzielili się zdjęciami z lokali wyborczych.

A Wy, co sądzicie o stylizacji, którą wybrała Julia Wieniawa na wybory?

Zobacz także: "Mam talent": Julia Wieniawa zdradziła, jaką chce być jurorką. Szczere wyznanie gwiazdy