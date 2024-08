Julia Wieniawa przez ostatnie miesiące prężenie się rozwija. Jej talent muzyczny przelany został na piosenki, które stosunkowo od niedawna fani piosenkarki mogli usłyszeć. Utwór "Sobą tak" szybko stał się przebojem, ale na tym się nie skończyło. Piosenka "Popłyniemy" to kolejny hit młodziutkiej piosenkarki. W ostatnich dniach fani mogli usłyszeć jeszcze jedno dzieło: "Nad morze".

Julia Wieniawa zachwyciła fanów na festiwalu w Sopocie

Julia Wieniawa od samego rana działa na pełnych obrotach: próba przed "TOP OF THE TOP Sopot Festival 2024", "Ramówka TVN" i nowy klip do piosenki "Nad morze". No i piosenka "Nad morze" idealnie wpisała się w rytm szumu sopockich fal, gdzie Julia Wieniawa zakończyła swój występ na scenie w Operze Leśnej głośnymi brawami publiczności. Piosenkarka zdecydowanie rozgrzała serca publiki zarówno w Sopocie jak i przed telewizorami.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Piosenka, jaką wykonała Julia Wieniawa, to "Sobą tak", która okraszona została kocimi ruchami piosenkarki. Trzeba przyznać, że ta piosenka to jedna z najlepszych piosenek tej piosenkarki.

Na instagramowym profilu Wieniawy pojawiły się fotografie z Sopotu. Fani zaczęli komentować występ ich idolki. Zdecydowanie wszystkim się podobał, ale nie zabrakło smutku i zawodu, że piosenkarka wykonała tylko jedną piosenkę na scenie w Operze Leśnej.

Czemu tylko jedna piosenka ? Inni wykonawcy mieli po 2.

Chodzę spać o 22, ale nie dzisiaj.

Najlepsza. Czekam przed Tv na twój występ. Będzie ogień.