Julia Wieniawa odpoczywa na Malediwach. Tak gwiazda spędza rajskie wakacje [ZDJĘCIA]

Fani, którzy śledzą aktywność Julii Wieniawy w mediach społecznościowych dobrze wiedzą, że młoda aktorka uwielbia podróże i stara się wyjeżdżać z Polski tak często, na ile pozwalają jej na to zobowiązania zawodowe. Nie tak dawno gwiazda wygrzewała się na Bali. Nie minęło wiele tygodni i influencerka znów jest w egzotycznym miejscu. Tym razem wraz z Nikodemem Rozbickim wybrała Malediwy. Oczywiście Julia Wieniawa cały czas dzieli się widokami z tego bajecznego rejonu. Internauci zauważyli, że wygląd aktorki nieco się zmienił. Chodzi o zęby! Julia Wieniawa zdradziła, co zrobiła z zębami! Wygląda na to, że Julia Wieniawa bawi się na Malediwach z "tajemniczym blondynem" wybornie. Gwiazda młodego pokolenia zaczyna każdy dzień do smacznego śniadania, a później wskakuje do wody. Aktorka regularnie dzieli się z fanami przepięknymi widokami. Niedawno postanowiła poświęcić internautom trochę więcej czasu i po raz pierwszy od dawna zrobiła na Instagramie Q&A. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak krytykuje Julię Wieniawę! Na antenie "Dzień Dobry TVN" padły mocne słowa Wiele osób zauważyło, że coś zmieniło się w wyglądzie Julii Wieniawy . Fani nie mieli na myśli jednak opalenizny czy wręcz spalonego nosa - to urlopowa tradycja aktorki. Internauci dostrzegli, że gwiazda ma coś na zębach i zapytali to w trakcie Q&A. Julia Wieniawa postanowiła wyjaśnić wszystko widzom. Okazało się, że to ozdobne kamyczki. Co masz na zębach? - zapytał jeden z fanów. Zrobiłam sobie więcej tych kamyczków do klipu "Rozkosz", ale zostawiłam na dłużej te dwa na górnych zębach - odpowiedziała aktorka. Zobacz także: Julia Wieniawa komentuje zamieszanie wokół Antoniego Królikowskiego! Jak wam się podobają...