Julia Wieniawa nie przestaje zaskakiwać! Celebrytka w ostatnim czasie rzuciła się w wir pracy i po tym jak wydała dwa single, które nie schodzą z list przebojów, wybrała się do Paryża, by wziąć udział w pokazie na Paris Fashion Week'u! Wieniawa pojawiła się na wybiegu z topowymi modelkami.

Reklama

Julia Wieniawa olśniła w Paryżu

Julia Wieniawa jest prawdziwym tytanem pracy i w te wakacje nie miała czasu na odpoczynek. Nie dość, że wzięła udział w muzycznych festiwalach: Top of the Top Sopot Festival oraz Przebój lata Radia Zet i Polsatu w Kielcach, wydała nowe single i przez miesiąc pracowała na planie nowego filmu, to kilka dni temu poinformowała swoich fanów, że wybiera się do Paryża, by wziąć udział w pokazie mody i to na Paryskim Fashion Week'u!

Nie uwierzycie, sama zresztą w to jeszcze nie wierzę. Wreszcie nadszedł ten moment, że nie muszę dłużej ukrywać i mogę się z wami podzielić dla mnie turbo radosną nowiną. Otóż zostałam zaproszona do Paryża (...) by pójść w pokazie na Paris Fashion Week'u - mówiła uradowana Julia kilka dni temu.

Instagram @juliawieniawa

Julia podkreśliła wówczas, że pójdzie w pokazie L'Oréal jako pierwsza Polka i jest do dla niej wielkie wyróżnienie.

Jako pierwsza polka w historii pójdę w pokazie L'Oréal Paris ze wszystkimi światowymi ambasadorkami. Nie wiem, jak to zrobię z moim metr dwadzieścia w kapeluszu, ale jakoś damy radę(...) Nie spodziewałam się tego absolutnie - wyznała.

W końcu nadszedł długo wyczekiwany dzień i w poniedziałkowy wieczór Julia Wieniawa pojawiła się na pokazie L'Oréala. 25-latka na wybiegu kroczyła w długiej białej sukni i ciężko było oderwać od niej wzrok. Obok niej na pokazie pojawiły się m.in. Kendall Jenner, Cara Delevingne, Heidi Klum czy Eva Longoria.

Co uważacie o jej debiucie? Naszym zdaniem prezentowała się nieziemsko!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Julia Wieniawa pokazała zdjęcie USG i przekazała ważną informację