Jarosław Kaczyński ma kłopot z rodziną Agaty Dudy? Okazuje się, że jak w każdej polskiej rodzinie, również w familii pierwszej damy nie wszyscy mają jednakowe poglądy polityczne. Choć żona Andrzeja Dudy stara się popierać swojego męża w jego inicjatywach, to już jej rodzina ma skrajnie odmienne spojrzenie na politykę. Kornhauserowie to krakowska inteligencja, w której dominują poglądy lewicowe. Magazyn "Polityka" napisał, że Julian Kornhauser, ojciec Agaty Dudy nie był zadowolony, gdy jego zięć związał się z partią PiS. Czy zatem Jarosław Kaczyński miał problem z rodziną pierwszej damy?

A sama partia, choć sporo pierwszej damie zawdzięcza, to jej rodzinę uważa za kłopot - czytamy na łamach "Polityki".

Problematycznymi osobami dla wizerunku partii mogą być nie tylko rodzice pierwszej damy, ale również jej brat. Przed wyborami prezydenckimi miał on zbierać podpisy dla... Anny Grodzkiej! Czyżby to właśnie kwestie poglądów politycznych rodziny Agaty Dudy przyczyniły się do wycofania się żony prezydenta z mediów? Ostatnio pojawiły się nawet doniesienia o tym, że Agata Duda dystansuje się od decyzji politycznych swojego męża. Myślicie, że faktycznie coś jest na rzeczy?

Rodzina Agaty Dudy ma lewicowe poglądy polityczne.

Czy jest to problem dla Jarosława Kaczyńskiego?