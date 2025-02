Agata Paź zgłosiła się do miłosnego show "Love Island" w 2023 roku i to właśnie tam przez kilka tygodni brała udział w miłosnych zawirowaniach w programie. Na "wyspie miłości" poznała Huberta, z którym wygrała format Polsatu i choć wszystko wskazywało na to, że para ma szansę na zbudowanie trwałej relacji, ostatecznie zakochani rozstali się już kilka tygodni po powrocie do Polski. A co dzisiaj słychać u uczestniczki "Love Island 7"? Będziecie zaskoczeni!

Agata z 7. edycji "Love Island" przeszła metamorfozę. Trudno ją rozpoznać

30-letnia Agata Paź pochodzi z Kielc, ale od kilku lat mieszka w Warszawie i to właśnie w stolicy rozwija swój własny biznes. Uczestniczka "Love Island" prężnie działa w branży beauty, czym często dzieli się w mediach społecznościowych. W miłosnym hicie Polsatu Agata wystąpiła w 2023 roku i mogłoby się wydawać, że odnalazła tam miłość swojego życia. Razem z Hubertem wrócili do Polski jako para, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu - kilka tygodni po show para wydała oświadczenie o rozstaniu.

Od tamtej pory Agata z "Love Island" nie zniknęła z mediów społecznościowych, a wręcz przeciwnie: pokazuje fanom swoją codzienność, zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym. Nie jest również tajemnicą, że Agata intensywnie trenuje i dba o formę i sylwetkę. Co ciekawe, jakiś czas temu fani dostrzegli imponującą przemianę uczestniczki formatu telewizji Polsat:

Piękna forma

Agatka, pięknie wyglądasz, wow

W komentarzach pojawiła się również sugestia, że ... Agata jest obecnie zbyt szczupła. Zwyciężczyni "Love Island" szybko odpowiedziała:

Za bardzo schudłaś moim zdaniem, nie wygląda to tak ładnie jak kiedyś wyglądałaś - napisała internautka.

Rozumiem :) ja się sobie bardziej podobam w takiej wersji i czuję się rewelacyjnie jak nigdy - odpowiedziała Agata Paź.

Agata z "Love Island" o zdrowym stylu życia

Nie jest tajemnicą, że uczestniczka 7. edycji "Love Island" bardzo dba o formę fizyczną i zwraca uwagę na to, by jej styl życia był zdrowy. Z tego powodu regularnie odwiedza siłownię i pilnuje zrównoważonej diety i jest z tego bardzo dumna:

Pamiętam jak twardo i stanowczo postanowiłam, że nadszedł czas na zmiany. Wszystkie postawione sobie cele osiągnęłam i zrealizowałam w ciszy. Niezmiennie dużą uwagę skupiałam na wewnętrznej pracy nad sobą. Udało mi się osiągnąć wysoki poziom samodyscypliny (...) - pisała Agata z ''Love Island'' pod koniec 2024 roku.

Jak się okazało, przełomowy był dla Agaty moment, gdy aktywność i zdrowa dieta nie były jedynie hobby, ale bardzo ważną częścią jej życia:

Nastąpił wyczekiwany przełom: regularna aktywność fizyczna i dbanie o siebie stały się priorytetem. Zatroszczyłam się o ciało, umysł i ducha. To wszystko działa jak efekt domina – gdy jesteśmy w dobrej formie, sukcesy przychodzą naturalnie - dodała zwyciężczyni miłosnego show Polsatu.

Kiedy nowa edycja "Love Island"?

Jak wiadomo, "Love Island. Wyspa miłości", popularny program randkowy prowadzony przez Karolinę Gilon, nie powróci wiosną 2025 roku. Decyzja zaskoczyła widzów, którzy przywykli do emocji związanych z poszukiwaniem miłości na ekranie. Przerwa w emisji była jednak związana z ciążą Karoliny Gilon, która pod koniec stycznia została mamą. Fani mają jednak na co czekać, bo już niebawem rusza inne randkowe show - "Hotel Paradise", który w zastępstwie za Klaudię El Dursi poprowadzi Edyta Zając.

Choć nie wiadomo, kiedy dokładnie wróci "Love Island", warto zauważyć, że Karolina Gilon jeszcze będąc w ciąży podkreślała, że chciałaby szybko powrócić do obowiązków zawodowych. Kiedy tak się stanie? Póki co, Karolina Gilon i jej ukochany, Mateusz Świerczyński, skupiają się na pierwszych tygodniach z upragnionym synkem.

