Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" poznali się w 11. edycji show i od tamtej pory tworzą udany związek. Fani co jakiś czas zastanawiają się, co u nich słychać i chętnie śledzą wszelkie treści, które zakochani publikują w social mediach - ostatnio jednak Ania postanowiła zrobić sobie przerwę i na jej instagramowym profilu próżno było szukać postów czy relacji. Dopiero w połowie stycznia uległo to zmianie i Ania z "Rolnika" opublikowała wymowny wpis! To mówi wszystko o jej związku z Marcinem.

Nowe zdjęcia Ani i Marcina z "Rolnika" zdradzają całą prawdę o ich relacji

Choć 11. edycja "Rolnika" zakończyła się już jakiś czas temu, jej uczestnicy są aktywni w sieci i - co nie zawsze się zdarza - utrzymują regularny kontakt ze sobą nawzajem. Wystarczy wspomnieć o tegorocznym Sylwestrze, który ekipa z ostatniej odsłony "Rolnika" spędziła wspólnie, a zabawie nie było końca! Choć wtedy Ania i Marcin wyglądali na spełnionych i szczęśliwych, od tamtej pory para nie odzywała się do fanów, co mogło rodzić pewne spekulacje.

Teraz Ania z "Rolnika" postanowiła przerwać milczenie i podzieliła się świąteczno-noworocznymi ujęciami z ukochanym. Trzeba przyznać, że romantyzm aż bije z tych zdjęć i widać gołym okiem, że miłość u Ani i Marcina kwitnie! Zauważyli to również komentujący, wśród których znalazła się m.in. Agata z tej edycji "Rolnik szuka żony". Co więcej, niektórzy przyznawali, że stęsknili się za swoimi ulubieńcami z show TVP.

Piękni, młodzi i szczęśliwi - napisała Agata Matuszewska.

Jak miło Was widzieć! Cudowna Para! Moc najpiękniejszych chwil w Nowym Roku!

Stęskniłam się, dawno Was nie było na IG. Fajne zdjęcia

Co ze związkiem Dominiki i Rafała z "Rolnika"?

Nie tylko Ania i Marcin z "Rolnika" tworzą udany związek - udaje się to również Dominice i Rafałowi, którzy poznali się w minionej edycji show. Ostatnio Dominika z "Rolnika" zaniepokoiła fanów tym, że spędza wieczór sama. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że status ich relacji - podobnie jak u Marcina i Ani - nie uległ zmianie. Obu parom życzymy wiele szczęścia w nowym roku i nie tylko!

Co ciekawe, od kilku dni widzowie TVP mają okazję oglądać inne miłosne show - "Żona dla Polaka". Czy nowy format przebije ukochanego przez widzów "Rolnika"? To się okaże, tymczasem widzowie mogą śledzić perypetie naszych rodaków za oceanem, a pierwsze odcinki i bohaterowie formatu już wzbudziły spore emocje. Oglądacie?

