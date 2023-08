Wiadomość o rozpadzie związku Sary i Kamila z "Love Island" pojawiła się niespodziewanie we wtorek, 18 października. Zaledwie dwa dni przed ogłoszeniem tej smutnej decyzji, Sara i Kamil spędzali razem weekend, którym chętnie chwalili się w mediach społecznościowych - wyglądali na bardzo szczęśliwych. Co zatem stało się, że nagle dowiedzieliśmy się o ich rozstaniu? "Love Island 6": Sara o rozstaniu z Kamilem. Jest też komentarz uczestnika! Sara i Kamil z "Love Island 6" nie są już razem . Tym samym niestety sprawdziły się przypuszczenia, że relacja tej dwójki długo nie potrwa. Mimo wszystko obserwatorzy byłej już pary czują się trochę oszukani, bo zaledwie dwa dni przed ogłoszeniem rozstania, Sara i Kamil świetnie razem bawili się podczas wspólnie spędzonego weekendu - przynajmniej tak można było wywnioskować z ich relacji na InstaStories. Nic więc dziwnego, że teraz na instagramowych profilach Sary i Kamila pojawiły się komentarze internautów, którzy nie ukrywają, że cała sytuacja jest dla nich niezrozumiała. - Trochę absurdalna sytuacja. W oświadczeniu napisałaś, że się od siebie zaczęliście oddalać, a dwa dni temu wrzucaliście foty jak się przytulacie i całujecie. Nijak ma się do tego oddalania się. Tak czy siak życzę powodzenia 🙂 - Dwa dni temu miłość wielce. A tu czytam komentarze, że każdy sobie rzepkę skrobie - Czemu tak nagle koniec z Sarą? Przecież mieliście tak fajny weekend? Od razu trzeba cos kończyć? - dopytują fani. Zobacz także: "Love Island 6": Wiktoria i Sebastian komentują wygraną Sashy i Angeliny! Zdradzają też, czy razem zamieszkają! Sara z "Love Island" postanowiła zaspokoić ciekawość internautów i wyjaśniła, że to, co widzieli na Instagramie niestety nie było pełnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Zdradziła też...