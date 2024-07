Dlaczego Agata Duda zniknęła z mediów? Pierwsza Dama nie popiera decyzji politycznych podejmowanych przez swojego męża? Takie komentarze coraz częściej pojawiają się w mediach, które zastanawiają się, dlaczego żona Andrzeja Dudy usunęła się w jego cień. Agata Duda w trakcie kampanii prezydenckiej chętnie pokazywała się publicznie i namawiała do głosowania na swojego męża. Do historii przeszła nawet wypowiedź żony prezydenta, która żartowała, że nie boi się Jarosława Kaczyńskiego.

Medioznawcy są zaskoczeni tym, że żona prezydenta nagle zniknęła z mediów. Od kilku dni pojawiają się doniesienia, że takie zachowanie pierwszej damy nie jest normalne. "Tam musi się coś dziać, i to coś niedobrego" komentował ostatnio Wiesław Godzic. Również politolodzy starają się zrozumieć zachowanie Agaty Dudy.

Sam spodziewałem się, że będzie bardzo wyrazista i pełna energii, bo to zupełnie inny typ osobowości niż żona prezydenta Komorowskiego, która była raczej żoną gajowego. Nic takiego się nie stało, choć na początku widać było drogę ku normalności. Coś się zaczynało dziać, jednak po pewnym czasie zostało to zatrzymane. Zniknęło zupełnie. Widać, że ją ugaszono. Pytanie, z jakiego powodu. I czy sama tego nie chciała - w rozmowie z natemat.pl zastanawia się prof. Bohdan Szklarski. Może to był jej wybór? Może ona odmawia większego zaangażowania? Jest mądrą kobietą i może powiedziała wprost: w to mnie nie wplątujcie? Chcę mieć gdzie wrócić, jak się to skończy?

Nieco śmielszą tezę przedstawił drugi rozmówca portalu natemat.pl. Twierdzi on, że Agata Duda nie jest zachwycona decyzjami podejmowanymi przez swojego męża i dlatego dystansuje się do jego poczynań.

To jest kobieta z klasą. I myślę, że to jest świadoma taktyka dystansowania się od męża, gdyż nie odpowiada jej to, co on robi. Każdy rozsądny człowiek tak by się zachowywał. Gdyby się przekonał, że nagle znalazł się w nieodpowiednim towarzystwie, starałby się odejść na dalszy plan. To normalna reakcja.