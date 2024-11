Emocje zdają się nie opadać po wczorajszym finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Co rusz na jaw wypływają nowe informacje ws. uczestników, którzy brali udział w eksperymencie. W jednym z wywiadów Piotr przyznał, że utrzymuje kontakt z rodziną swojej byłej! Ten temat mocno zainteresował fanów show, a Agata postanowiła w końcu zabrać głos!

Agata i Piotr to jedna z par, która wzięła udział w 10. edycji show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Początkowo ich relacja zapowiadała się bardzo obiecująco - Piotr zdecydował się bowiem na odważny krok i w trakcie ślubu przyjął nazwisko swojej nowo poznanej żony! Szybko okazało się jednak, że nowożeńcy nie mogą znaleźć wspólnego języka i między nimi pojawiły się potężne zgrzyty. W trakcie finałowego odcinka pojawiła się jedynie Agata i przyznała, że chce się rozwieść! Szybko wyszło na jaw, że uczestnik podziela zdanie żony i również nie widzi z nią dalszej przyszłości, jednak chce zatrzymać jej nazwisko, a co więcej twierdzi, że nadal ma kontakt z jej rodziną i do teściowej mówi "mamo". Piotr ze "ŚOPW" zapowiedział także, że nawet po rozwodzie będzie utrzymywał kontakt z rodziną Agaty.

Myślę, że to jest oczywiste, bo jedynymi osobami, które mogą powiedzieć, że nie chcą mieć ze sobą kontaktu, są sami zainteresowani. To, że nie mam kontaktu z Agatą, na jej życzenie zresztą tylko i wyłącznie, to nie oznacza, że mam zrywać kontakt ze wszystkimi dookoła

Mężczyzna w wywiadzie dla TVN wyznał, że ma nie tylko kontakt z mamą i ciocią Agaty, ale również z kilkoma innymi osobami, które odzywają do niego w ... tajemnicy:

Normalne jest to, że nie pali się mostów u wszystkich dookoła. Zresztą (mama Agaty- red.) to nie jest jedyna osoba, z którą mam kontakt. Jest tych osób kilka. Niektóre osoby nawet mają ze mną kontakt w tajemnicy przed na przykład małżonkiem czy małżonką, która oceniła mnie na podstawie tego, co powiedziała Agata, czy tego co zobaczyli w telewizji. Natomiast to jest bardzo miłe i myślę, że każdy z nas powiedział, że nie chciałby, żeby jakby ten kontakt się urwał definitywnie. Obojętnie, czy to trwało tydzień, dwa, czy miesiąc, to jest sytuacja, która zostanie do końca życia w naszych głowach i sercach

- dodał.