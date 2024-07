Kinga Duda ma już dość ciągłej ochrony funkcjonariuszy BOR, którzy już w pierwszych tygodniach prezydentury Andrzeja Dudy, wywieźli ją do schronu. Według informacji Faktu, ochrona prezydenta otrzymała wówczas telefon z pogróżkami pod adresem Andrzeja Dudy i jego najbliższej rodziny. Tabloid donosi, że przewiezienie do schronu bardzo oburzyło Kingę Dudę, która poskarżyła się swojemu ojcu na przesadną nadgorliwość służb. "Była wściekła", czytamy w tabloidzie.

Okazuje się, że to właśnie ze względu na Kingę Dudę ochrona miała nie zareagować, kiedy 2 marca tajemniczy mężczyzna zadzwonił do Kancelarii Prezydenta i ostrzegał przez zamachem na Andrzeja Dudę. Sprawa wyszła na jaw dopiero kilka dni później, po tym jak w prezydenckiej limuzynie wybuchła opona.

Wcześniej najwyraźniej ktoś uznał, że nie ma sensu doprowadzać do kłopotliwej sytuacji, w której Kinga Duda znów musiałaby jechać do schronu, a potem miałaby o to żal do ojca- sugeruje tabloid.