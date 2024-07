Agnieszka i Kuba Wesołowscy będą mieli syna! Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że dziennikarka jest w ciąży, a sławna para wkrótce spełni swoje marzenie o dziecku. Kuba Wesołowski nigdy nie ukrywał, że marzy o dużej rodzinie i pociechach. Między innymi, dlatego że uwielbia dzieci zgodził się wziąć udział w programie "Mali Giganci", w którym opiekował się jedną z grup. Teraz marzenie jego i jego żony, Agnieszki Wesołowskiej właśnie się spełnia! Brzuszek prezenterki jest już coraz bardziej widoczny, czym pochwaliła się przebywając na wakacjach za granicą.

Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, czy szczęśliwe małżeństwo będzie miało chłopca czy dziewczynkę. Prawda wyszła na jaw w niedzielnym "Co za tydzień", kiedy Olivier Janiak przeprowadzał wywiad ze swoim przyjacielem, Kubą Wesołowskim. Co ciekawe prawdę zdradził dziennikarz, a nie sam aktor:

Ja państwu wszystko powiem: jaki szpital, który miesiąc, płeć też mogę zdradzić, imienia jeszcze nie – tylko tyle wyciągnąłem od Kuby. Ale będzie miał chłopczyka!

Zakochanym zatem bardzo gratulujemy!

Agnieszka i Kuba Wesołowscy spodziewają się syna!

Agnieszka Wesołowska w ciąży