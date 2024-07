Jan Dąbrowski, mimo młodego wieku, jest już doświadczonym tatą dwóch dziewczynek. Niebawem z żoną, Sylwią Przybysz, powitają na świecie trzecie dziecko. Małżonkowie zawsze podkreślali, że marzą o dużej rodzinie i konsekwentnie realizują założony plan. Radosną nowinę przekazali fanom za pośrednictwem Instagrama. Ponieważ nie ujawnili jeszcze płci trzeciego dziecka, nasz reporter postanowił dyskretnie ich o to podpytać. Co nam zdradzili?

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz poznali już płeć trzeciego dziecka?

Sylwia Przybysz podkreśliła ciążowy brzuszek na "Bestsellerach Empiku". Dla niej i Jana Dąbrowskiego, było to pierwsze publiczne wyjście po ogłoszeniu ciąży. Niedługo na świecie pojawi się ich trzecie dziecko. Do tej pory wychowują dwie córeczki Polę i Nelę. Co na temat kolejnego maleństwa zdradzili nam szczęśliwi rodzice?

Dziecko jest zdrowe, to dla nas najważniejsze i trzymamy kciuki, by tak było do końca.

Podpytaliśmy Jana Dąbrowskiego i Sylwię Przybysz o płeć trzeciego maleństwa. Będzie kolejna córeczka, a może pierwszy synek? Zobaczcie nasze wideo, by dowiedzieć się, jakimi informacjami zdecydowali się z nami podzielić.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski nie dzielili się wieściami o kolejnej ciąży zbyt szybko. Teraz okazało się, że Sylwia Przybysz doskonale maskowała swój ciążowy brzuszek przed ciekawskimi internautami, a w tym czasie zaliczyła naprawdę sporo medialnych wyjść. Teraz oboje z Janem nie mają już nic do ukrycia, a ich fani mogą wspólnie z nimi cieszyć się ich szczęściem.

