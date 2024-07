Seks po ślubie będzie ekscytujący i namiętny, jeżeli znajdzie się w nim element zaskoczenia. By zapobiec rutynie w łóżku, zaproponuj nowe pieszczoty i pozycje seksualne. Znajomość swoich ciał i potrzeb to przewaga seksu małżeńskiego nad współżyciem z nowy partnerem.

Jak zapobiegać małżeńskiej rutynie

Po kilku latach wspólnego życia nie ma już takiej ekscytacji partnerem jak w początkowych fazach zakochania, a seks staje się przewidywalny. Mężczyźni często narzekają na nudę i monotonię, a panie traktują seks jako przymus. To, że dobrze znasz ciało i predyspozycje swojego męża, jest plusem twojego pożycia małżeńskiego. Jeżeli czujesz, że widok partnera zaczyna ci powszednieć, sama zbuduj napięcie w związku. Spróbuj ponownie uwieść męża. Wszystko zależy od chęci, fantazji i spontaniczności. Element zaskoczenia wzmoże ochotę na seks i zażegna małżeńską rutynę.

Inicjatywa w damskich rękach i spontaniczne zagrania, czyli jak zaskoczyć męża w łóżku

Na co dzień mężczyźni nie przepadają, gdy ktoś dyktuje im warunki. Jednak w sypialni wielu panów fantazjuje o tym, aby ich partnerki zdominowały seks. Zainicjuj pieszczoty. Nagle, bez uprzedzenia, zaciągnij męża do sypialni i zdejmij z niego ubranie. Sama narzuć tempo i postaw na nowe doświadczenia, np. pozycję na hiszpana, footjob lub pozycję kandelabr. Od początku definiuj swoje potrzeby – pokaż, jak chcesz być pieszczona i pozwól by twój mąż patrzył, jak się dotykasz.

Jeżeli kochacie się tylko wieczorem i w sypialni, czas porzucić ten scenariusz. Seks nie powinien być planowany, a uprawianie go w nowych miejscach (pod prysznicem, w kuchni, w samochodzie) zintensyfikuje doznania i dostarczy nowych wrażeń. Rozbudzaj wyobraźnię swojego partnera i pokazuj mu, że masz na niego ochotę w chwili, w której się tego nie spodziewa – kiedy rozmawia przez telefon, zajdź go od tyłu włóż mu ręce do przedniej kieszeni spodni i lekko muśnij prącie. Taka subtelna czułość będzie dla twojego męża bardzo czytelnym komunikatem.

Penis to niejedyne czułe na dotyk miejsce. Strefy erogenne na ciele mężczyzny to także szyja, sutki, ramiona i pośladki. W upalny dzień weź do ust kostkę lodu i przejedź nią wzdłuż linii kręgosłupa, równocześnie masując ramiona i pośladki.

Mów, że go chcesz, pokaż, że daje ci rozkosz

Podczas seksu dużą rolę odgrywają czułe słowa. Pozbądź się zahamowań i powiedz swojemu mężowi, że jest dobrym kochankiem i że przez cały dzień miałaś na niego ochotę.

Nie bój się okazywać swojego pożądania, nie ukrywaj oznak orgazmu. Mężczyzn podnieca świadomość, że partnerka osiąga rozkosz. W mało którym mieszkaniu możesz pozwolić sobie na głośne krzyki podczas stosunku. Zaproponuj mężowi wycieczkę w plener, gdzie nie będziesz musiała tłumić jęków podczas orgazmu.