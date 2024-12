Rodzina Agnieszki Włodarczyk się powiększy. Wygadała się mama: "Wiadomo, że będzie dziewczynka"

Mama Agnieszki Włodarczyk opowiedziała, jak będą wyglądać tegoroczne święta u nich w domu. Jak się okazało, będzie to wyjątkowy czas, bo już w przyszłym roku urodzi się im nowy członek rodziny. Wiadomo, że ma być to dziewczynka. Co za nowina!