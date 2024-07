Agnieszka i Kuba Wesołowscy wrócili z wakacji i od razu pochwalili się dostawą batonów oraz przekąsek od Ani Lewandowskiej. Tak jak niektóre polskie WAGs, czyli Sara Boruc i część znajomych piłkarzy jak Wojciech Szczęsny czy Bartek Kapustka, chwalą i zachęcają do jedzenia produktów żony Lewandowskiego.

Śmierć czekoladzie i chipsom, nadchodzi nowa era przekąsek dla łasuchów. Można jeść z czystym sumieniem. Uwaga: ładują (pozytywną) energią! - napisała Wesołowska.

Za to Ania pochwaliła się, że właśnie zrobiła sesję reklamową swoich produktów. Na razie batony Ani można kupić tylko na jej stronie internetowej, ale skoro zrobiła sesję, to być może pojawią się też w zwykłych sklepach. Jaka jest cena batonów Lewandowskej? To zaledwie 5,99 zł!

Jak na razie smak batonów i przekąsek znają głównie gwiazdy i znajomi Lewandowskich i zapewniają, że są cudowne, zdrowe i naładowane pozytywną energią.

Agnieszka Wesołowska jest w ciąży, więc musi się zdrowo odżywiać.

Już jutro 30 lipca Ania Lewandowska zaczyna kolejny obóz fitness ze swoimi fankami. Dlatego wakacje z Robertem to już tylko wspomnienie.