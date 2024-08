Jakub Wesołowski swoją popularność zyskał w serialu "Na wspólnej", w którym wciela się w rolę Igora Nowaka od 2003 roku. Prywatnie jest mężem Agnieszki i ojcem ośmioletniej Róży.

Niedawno media obiegła informacja, że Jakub Wesołowski wraz z żoną spodziewają się drugiego dziecka. Czas szybko minął, a rodzice pochwalili się swoim szczęściem na Instagramie. Na świecie pojawiła się ich druga pociecha! Okazuje się, że chłopczyk dostał naprawdę oryginalne imię.

Synku, witaj na świecie! Czekaliśmy na Ciebie zbyt długo Drodzy Państwo, oto Feliks Wesołowski. Z całego serca dziękuję mojej kochanej Ani - położnej, która już po raz drugi była z nami w najważniejszej chwili naszego, rodzinnego życia. Aniu, gdyby nie Ty, ten poród nie byłby tak magiczny, łatwy i (o dziwo) przyjemny. Kiedyś z chęcią opowiem Wam więcej o tej wspaniałej kobiecie, bo jest to istny Anioł. Chcemy również podziękować @szpitalswietejrodziny w Warszawie. To miejsce jest jak z innej planety! Podejście personelu: od położnych, pielęgniarek poprzez lekarzy do pań salowych, to jest inny świat! Przysięgam! Istna perełka polskiej służby zdrowia do tego warunki bardziej zbliżone do hotelu w szpanerskim kurorcie niż szpitala. Wy wszyscy sprawiliście, że ten dzień był drugim najpiękniejszym dniem w naszych życiach. Ogromnie dziękujemy!

- napisali Wesołowscy.