Aktor Kuba Wesołowski i jego żona modelka Agnieszka Wesołowska, to jedna z bardziej dobranych par polskiego show-biznesu. Para jest już ze sobą 16 lat, z czego 10 lat są po ślubie. Szczęśliwi rodzice doczekali się dwóch małych pociech. Córka róża niedawno obchodziła swoje 8. urodziny, natomiast syn Felix ma zaledwie 3 miesiące.

Kuba Wesołowski i jego ukochana żona Agnieszka Wesołowska, chętnie dzielą się kadrami z życia prywatnego w social mediach. O tym, że modelka urodziła, również przekazali poprzez media społecznościowe, pisząc:

Tym razem na profilu mamy dwóch pociech pojawiło się nowe zdjęcie z profesjonalnej sesji, na którym widzimy rodziców z synkiem Feliksem. Fotografia przedstawia niesamowity spokój. Pod zdjęciem pojawił się wpis, w którym ujęte zostały wszystkie najważniejsze emocje i radość szczęśliwych rodziców.