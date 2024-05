Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowała Dzień Matki ze swoją dwuletnią córeczką. Pokazała zdjęcia z domowego archiwum, a fani nie kryli wzruszenia:

Pięknie wyglądacie

Niedawno Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otworzyli się także na temat starania się o drugie dziecko. Padły poruszające słowa:

Będzie, bo wierzymy, chcemy mieć drugie dziecko

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z córką Antosią

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na początku roku świętowali 5. rocznicę ślubu, który wzięli w programie, a już w czerwcu odbędzie się pierwsza rocznica ich ślubu kościelnego. Jak podkreślali, wzięli go z miłości ale także dla swojej ukochanej córeczki Tosi. Mała Tosia w tym roku skończyła już dwa latka i przysparza swoich rodzicom niekończących się powodów do dumy. Kilka dni temu z okazji Dnia Matki uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się poruszającymi zdjęciami z ukochaną córeczką:

Dzień Matki - najpiękniejszy dzień od kiedy jesteś

Instagram @agnieszka_lyczakowska

Fani nie ukrywali wzruszenia, patrząc na zdjęcia mamy i córki, które są pamiątkami z różnych okresów macierzyństwa Agnieszki. Niektórzy zauważają podobieństwo małej Tosi do ukochanej mamy:

Śliczności, malutka czysta mamusia

Pięknie wyglądacie

Jakie cudne mordeczki

Maleństwo Aniołek

Instagram @agnieszka_lyczakowska

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o drugim dziecku

Kilka dni temu Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na swoim kanale na Youtubie "Życie od pierwszego wejrzenia" wrócili wspomnieniami do programu i pytania, jak widzą się za pięć lat. W tym roku minęło im już pięć lat razem, czy ich przewidywania się spełniły?

Myślę, że powiedziałem, że chciałbym mieć żonę, może dzieci. Czy tak sobie wyobrażałem? Tak. (...) Jestem szczęśliwy, że mam żonę i córkę. I za 10 lat wyobrażam sobie siebie z żoną i córką, córką starszą i dziękuję. - powiedział Wojtek.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jednak miała bardziej sprecyzowaną wizję swojej przyszłości. Przyznała, że udało jej się spełnić wszystkie marzenia, jakie wiązały się z odnalezieniem miłości w programie:

Ja jestem osobą, która sobie wizualizuje przyszłość. Jeżeli mi zadano takie pytanie to pewnie powiedziałam to, co powiem Wam teraz, bo dokładnie mija nam pięć lat od programu: mąż, dziecko, jestem po ślubie kościelnym, prowadzę kanał na Youtubie, mam swoją firmę, jestem niezależna i wyprowadziłam się z Łodzi. Ja myślę, że zrobiłam wszystko, co sobie założyłam idąc do programu. Teraz jakbyście mi zadali pytanie, gdzie będę za 5 lat kolejne, to powiem Wam, że tak: będzie drugie dziecko, własny dom, mały kącik nad morzem, jeszcze nie wiem jak nam się to uda (...) ale będzie. Będziemy mieć nowy samochód jeepa (...) i bardzo rozbudujemy swoją firmę.

Instagram @agnieszka_lyczakowska

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otworzyli się również na temat powiększenia rodziny. Przyznali, że marzą o rodzeństwie dla Tosi i wierzą, że niedługo będzie im dane ponownie zostać rodzicami:

Tak planujemy drugie dziecko i rodzeństwo dla Tosi. Natomiast to, że czasem czegoś chcemy, wymaga od nas dłuższego czasu, poświęcenia, to nie jest tak, że my chcemy i ono jest. - powiedział Wojtek.

Czasami się tak zdarza niektórym, ale nie wszystkim. - dodała Agnieszka.

Planujemy drugie dziecko, chcemy bardzo, żeby Tosia nie była jedynaczką

Na koniec Wojtek zwrócił się do fanów:

I tyle. Przeczytajcie sobie między wierszami, co chcemy Wam powiedzieć i znowu odwołamy się do pierwszych naszych historii związanych ze staraniem się o Antosię, żebyście pamiętali, że trzeba szanować takie tematy i nie zadawać w ciemno pytań Kiedy dziecko, czy to w rodzinie czy nie. To jest każdego indywidualna historia.

Tak, chcemy, będzie, bo wierzymy, chcemy mieć drugie dziecko ale kiedy to nastąpi to tylko Bóg wie, kiedy nam po prostu ześle to drugie dziecko.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wraz z małą Tosią tworzą przepiękną rodzinę. W sieci dzielą się swoimi wartościami, a ich normalne podejście do życia oraz ogrom sympatii sprawia, że fani do nich lgną. Historia ich miłości to scenariusz na film, a wiara w miłość i walka o swoje szczęście jest godna podziwu.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Agnieszka i Wojtek opowiedzieli o swoim dramacie "To nasza 5. ciąża"