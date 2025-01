Wielkimi krokami zbliża się okrągła, 80. rocznica wyzwolenia Auschwitz. W związku z tym wyjątkowym wydarzeniem król Karol III postanowił, że odwiedzi Polskę i weźmie udział w obchodach, które odbędą się 27 stycznia. Brytyjski monarcha pojawi się wśród zgromadzonych w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Pałac Buckingham potwierdził, że syn Elżbiety II oprócz uroczystości ma w planach spotkanie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz przedstawicielami lokalnej społeczności w Krakowie. Ojciec księcia Williama i Harry’ego po raz piąty przyleci do naszego kraju. To kolejna zagraniczna podróż przedstawiciela brytyjskiej Korony po tym, jak zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową.

Król Karol III odwiedzi Polskę w styczniu

Niedawno Pałac Buckingham poinformował, że król Karol III zaplanował już wizytę do Polski. Brytyjski monarcha będzie w naszym kraju 27 stycznia i weźmie udział w uroczystościach związanych z 80. rocznicą wyzwolenia Auschwitz. Monarcha zamierza oddać hołd ponad milionowi ludzi, którzy stracili życie w nazistowskim obozie koncentracyjnym.

Władca Wielkiej Brytanii pojedzie do Krakowa, gdzie spotka się z przedstawicielami lokalnej społeczności. Podczas pobytu w Polsce planuje również spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. To kolejny dowód na to, że król poważnie traktuje sprawy międzynarodowe, dialog oraz współpracę, a także poszanowanie pamięci.

Król Karol III walczył z chorobą nowotworową

Od jakiegoś czasu król Karol III znów w pełni angażuje się w oficjalne obowiązki. W październiku zeszłego roku monarcha brytyjski odwiedził Australię razem z żoną Kamilą. Była to pierwsza daleka podróż zagraniczna przedstawiciela korony. Na początku 2024 roku ujawniono, że ojciec księcia Williama i Harry’ego ma poważne problemy zdrowotne.

W lutym brytyjski premier Rishi Sunak potwierdził, że u króla Karola III zdiagnozowano nowotwór. Na szczęście rak został wykryty na wczesnym etapie. Wcześniej monarcha był w szpitalu w związku z leczeniem powiększonej prostaty. W trakcie rutynowych badań wykryto inną nieprawidłowość.

Na jakiś czas władca musiał zrobić przerwę od pełnienia obowiązków. Był to trudny okres dla brytyjskiej monarchii. Miesiąc później księżna Kate opublikowała nagranie, w którym ogłosiła, że rozpoczęła chemioterapię. Po dziewięciu miesiącach przyszła królowa przekazała, że zakończyła leczenie, a sympatycy mogli wreszcie odetchnąć.

Warto przypomnieć, że niedawno księżna Kate świętowała 43. urodziny. Obecnie zarówno księżna Walii, jak i król Karol III mogą brać udział w oficjalnych spotkaniach i wystąpieniach. Wszystko wskazuje na to, że ich stan zdrowia uległ poprawie.

