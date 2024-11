Po wakacjach Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się radosną nowiną, że kupili dom. Budynek jest w stanie surowym, a młodzi małżonkowie będą urządzać go według własnych preferencji. Agnieszka Łyczakowska-Janik zdradziła nam, jaki mają pomysł na swój dom.

Niedawno Agnieszka Łyczakowska zdradziła kulisy "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W rozmowie z Party.pl otworzyła się także na tematy związane z jej życiem po programie oraz zmianami, które aktualnie się dzieją. Jedną z większych będzie kolejna przeprowadzka, tym razem już do własnego wymarzonego domu. Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kupili dom pod Krakowem a w najbliższych miesiącach będą relacjonować, jak wyglądają postępy remontowe. Wojtek marzył o lokalizacji blisko miasta, Agnieszka wolała obrzeża, tym razem wyszło na jej, chociaż podkreśla, że to "przypadek".

Jesteśmy już na świeczniku, ludzie nas rozpoznają, kręcimy tego Youutbe'a, mamy aktywny Instagram, to powtarzałam Wojtkowi, że cenię sobie taką prywatę i spokój, bo u nas się tak dużo dzieje (...), że ja potrzebowałam, żeby ten dom był taką ostoją spokoju, że ja usiądę wieczorem to nic nie będę słyszała.

Jesteśmy już na świeczniku, ludzie nas rozpoznają, kręcimy tego Youutbe'a, mamy aktywny Instagram, to powtarzałam Wojtkowi, że cenię sobie taką prywatę i spokój, bo u nas się tak dużo dzieje (...), że ja potrzebowałam, żeby ten dom był taką ostoją spokoju, że ja usiądę wieczorem to nic nie będę słyszała.

Praca nad domem idzie pełną parą. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła:

Jak będzie wyglądał wymarzony dom Janików ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Agnieszka dodaje: