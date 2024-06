Jakub Wesołowski swoją popularność zyskał w serialu "Na wspólnej", w którym wciela się w rolę Igora Nowaka od 2003 roku. Prywatnie jest mężem Agnieszki i ojcem ośmioletniej Róży. Teraz małżeństwo czka na narodziny swojej drugiej pociechy, jednak mają jeszcze jeden powód do świętowania. Zobaczcie sami!

Kilka tygodni temu żona Jakuba Wesołowskiego poinformowała fanów, że jest w ciąży. Małżeństwo ma już jedną córeczkę Różę, a już niebawem przyjdzie na świat nowe maleństwo. Co ciekawe, aktor z "Na wspólnej" i jego żona mają jeszcze jeden powód do radości. Okazuje się, że para właśnie obchodzi 10. rocznicę ślubu oraz 16. rocznicę związku! Do sieci właśnie trafił wzruszający wpis żony Jakuba Wesołowskiego:

10 lat minęło jak jeden dzień…choć nasza historia jest znacznie dłuższa. Nic nie dzieje się bez przyczyny - dlatego myślę, że te 16 lat temu życie skierowało nas ku sobie nie bez powodu. Wiecie jak to jest: pewnych rzeczy nie można kupić, nie można ich wyprosić albo kogoś do nich zmusić. Mam na myśli bezwarunkową miłość, pełne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie i oparcie w najgorszych chwilach swojego życia. Ja to dostałam (choć lubię myśleć, że sama na to zapracowałam) w pakiecie, w jednym człowieku, który za każdym razem udowadnia mi, że bez względu na wszystko gramy do jednej bramki.I choć czasami wkurza mnie najbardziej na świecie, to nie wyobrażam sobie życia bez niego.@jakubwesolowski dziękuję Ci za tych wspólnych 16 lat życia, każdy dzień małżeństwa i cieszę się jak dziecko z myślą o naszej wspólnej przyszłości, którą za chwilę będziemy budować już we 4

