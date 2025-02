Klaudia El Dursi, znana z roli prowadzącej "Hotelu Paradise", w grudniu ubiegłego roku przekazała wieści o tym, że już wkrótce zostanie mamą. Teraz prezenterka poszła o krok dalej i opublikowała wpis, w którym wspomina o ... płci dziecka! Czy Klaudia już niebawem będzie miała kolejnego syna, czy może na świat przyjdzie córeczka? Wszystko jasne - prezenterka opowiedziała o swojej nietypowej decyzji.

Klaudia El Dursi będzie miała syna czy córkę?

Klaudia El Dursi jest mamą dwóch synów i nie ukrywa, że bardzo realizuje się w tej roli. Pod koniec ubiegłego roku prezenterka przekazała informacje o tym, że jej rodzina wkrótce powiększy się po raz kolejny. Fani nie kryli radości z ciąży Klaudii El Dursi i z pewnością zastanawiali się, czy 36-latka postanowi podzielić się także wiadomością nt. płci maleństwa.

Teraz Klaudia przerwała milczenie i w instagramowym wpisie poinformowała o tym, że ... właśnie zaczęła odczuwać pierwsze ruchy dziecka w brzuchu. Nie ukrywa, że to bardzo ważny i wzruszający dla niej moment:

Tym razem nie o zdjęcia tu chodzi, instagram to pewna cenna forma pamiętnika, dlatego zostawiam tu ten wpis, żeby zapamiętać ten magiczny moment, kiedy ktoś w brzuszku zaczął dawać o sobie znać - rozpoczęła swój wpis Klaudia El Dursi.

Na tym nie koniec. Klaudia El Dursi przekazała też, że nie chce znać płci dziecka aż do chwili porodu. Mimo wszystko przyznała, że wkracza właśnie w kolejny, inny etap ciąży, w którym towarzyszyć będą jej ruchy nienarodzonego maleństwa:

Niektóre kobiety wyczekują poznania płci - ja nie czekam, nie chce jej znać przed rozwiązaniem. Za to czekałam bardzo na pierwsze ruchy dziecka, na ten moment kiedy wszystko jakoś bardziej staje się rzeczywistością. Teraz każdy poranek będzie inny, szczęśliwszy, pełniejszy, kiedy to poza promieniami słońca będę budziła się w towarzystwie słodkich ruchów w brzuszku - dodała ciężarna gwiazda.

Fani z entuzjazmem i zrozumieniem podeszli do decyzji Klaudii El Dursi, a nie którzy dzielili się nawet osobistymi doświadczeniami:

Ja również przy obu moich ciążach czekałam z poznaniem płci do porodu

Cudne chwile

Edyta Zając zastąpi Klaudię El Dursi w "Hotelu Paradise"

Już 27 lutego startuje 10. sezon "Hotelu Paradise", a zmiany wprowadzone przez produkcję na pewno wywołają fale emocji wśród odbiorców. Zmiana prowadzącej była już niemałym szokiem, szczególnie dla wiernych fanów Klaudii El Dursi, która przez lata była twarzą programu. Jednak decyzja była nieunikniona ze względu na jej ciążę i potrzebę skupienia się na zdrowiu i rodzinie.

Nowa prowadząca "Hotelu Paradise", Edyta Zając, nie jest nowicjuszką w świecie reality show. Znana ze swoich wcześniejszych występów jako prowadząca, Zając zyskała uznanie w programie "True Love". Jej doświadczenie i charyzma zapewniają, że nowy sezon "Hotelu Paradise" będzie równie emocjonujący, co poprzednie. Klaudia El Dursi, przekazując pałeczkę, zwróciła się do swoich fanów z prośbą o wsparcie dla Edyty, podkreślając, że to ona jest najlepszym wyborem na obecnym etapie:

Przyznam, że nie była to dla mnie łatwa decyzja, trochę jakbym musiała oddać cząstkę siebie. Wiem jednak, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie dla dzieciątka które rośnie w moim brzuszku. A cudowna Edyta Zając przejmie stery. Dajcie jej trochę wsparcia - pisała pełna nadziei i optymizmu El Dursi.

Będziecie oglądać nową odsłonę "Hotelu Paradise"?

