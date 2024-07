1 z 8

Pamiętacie Isis Gee, reprezentantkę Polski na Eurowizji 2008? Choć w Polsce już nie jest tak popularna jak kiedyś, Tamara Gee, bo tak naprawdę się nazywa, nie daje zapomnieć o sobie! Niedawno wokalistka, a obecnie modelka oraz twarz firmy kosmetycznej NEBU Milano pochwaliła się fotką z samą... Celine Dion, czyli legendą Eurowizji!

Jak teraz wygląda Isis Gee?

Isis Gee zmieniła się nie do poznania! Nadal jest blondynką, ale wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy m.in. występowała w Tańcu z Gwiazdami w 2007 roku (zajęła 5. miejsce). W galerii zobaczcie jej najnowsze zdjęcia oraz te sprzed 10 czy 11 lat.

O Isis Gee swego czasu było bardzo głośno w Polsce. A to wszystko za sprawą Roberta Leszczyńskiego, który pomówił ją o transseksualizm. Dziennikarz musiał przeprosić artystkę na łamach tygodnika Wprost. Tamara wielokrotnie próbowała podbić polską scenę muzyczną, jednak nigdy się jej to nie udało, chociaż - od czasu do czasu - pojawiała się w telewizji i na imprezach medialnych. W 2014 roku wydała swój ostatni album "Love, Tamara". Obecnie artystka najczęściej przebywa w Los Angeles.

