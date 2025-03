Aneta z "Kanapowczyń" to najpopularniejsza uczestniczka hitu TTV. Udało jej się zrzucić imponującą ilość kilogramów, a jej metamorfoza okazała się najbardziej komentowaną w sieci. Dziś zupełnie nie przypomina siebie z materiałów, które możemy wciąż zobaczyć w "Kanapowcach". Jest przykładem na to, że ciężka praca daje swoje efekty. Kobieta stara się motywować swoje fanki do aktywności fizycznych, ale także wciąż zaskakuje kolejnymi przemianami. Jej nowe zdjęcie może Was zdziwić.

Aneta z "Kanapowców" znów zaskakuje! Kolejna spektakularna metamorfoza

Aneta, uczestniczka programu "Kanapowcy", po raz kolejny przeszła spektakularną przemianę. Po tym, jak schudła i całkowicie odmieniła swój styl życia, znów zmieniła swój wygląd. Najnowsze zdjęcia w sieci sprawiły, że fani mogą jej nie poznać. Tym razem uczestniczka 2. edycji pokusiła się o nowy kolor włosów. Jak podoba Wam się Aneta w tak chłodnym odcieniu? My jesteśmy zachwyceni!

Aneta z "Kanapowczyń" i jej niezwykła przemiana

Aneta stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu "Kanapowczynie". Jej spektakularna metamorfoza, związana z utratą zbędnych kilogramów i całkowitą zmianą stylu życia, była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Jednak na tym nie poprzestała!

Najnowsze zdjęcia Anety wywołały kolejną falę zachwytów i zaskoczenia. Fani nie mogli uwierzyć, że to ta sama osoba. Jej odmieniony wizerunek przyciągnął uwagę i stał się tematem gorących dyskusji w internecie.

Czego bym tutaj nie napisał, to i tak nie odda to PIĘKNA TEGO ZDJĘCIA - komentował nawet Wujaszek Fericze, który odpowiadał za początek drogi Anety i innych uczestniczek w Kanapowczyniach.

Aneta od udziału w "Kanapowczyniach" schudła 47 kg. Kilka miesięcy temu pochwaliła się, że jej aktualna waga to 65 kg. Jej determinacja, konsekwencja i ciężka praca nad sobą stały się inspiracją dla wielu osób, które śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych.

Nowa edycja "Kanapowców"

Aktualnie trwa piąta edycja "Kanapowców". Tym razem produkcja zdecydowała się pomóc młodszej grupie osób, która zmaga się z otyłością. W piątej edycji biorą udział trzy młode kobiety oraz dwóch młodych mężczyzn.

"Nina z Bełchatowa – 19-latka na początku programu ważyła ponad 85 kg, mierząc się z pierwszym stopniem otyłości.

Oskar z Jastrzębia-Zdroju – 20-latek ważył ponad 131 kilogramów, co jest trzecim stopniem otyłości.

Klaudia z Warszawy – na starcie programu ważyła już ponad 93 kilogramy, zmagając się z I stopniem otyłości.

Kacper z Łodzi – 19-latek ważył ponad 131 kilogramów , będąc na trzecim stopniu otyłości.

Paulina z Poznania – ma 21 lat i zgłaszając się do "Kanapowców" ważyła ponad 131 kilogramów.

Trzymamy kciuki za wszystkie metamorfozy.

