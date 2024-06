Weronika Sowa szturmem podbiła internet i dziś jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek. Narzeczona Friza nie boi się eksperymentować ze swoim wyglądem, a na starych zdjęciach ciężko ją rozpoznać. 28-latka nie ukrywa, że korzystała z zabiegów medycyny estetycznej i powiększyła m.in. piersi. Weronika Sowa opublikowała ostatnio kilka zdjęć z przeszłości. Trzeba przyznać, że na niektórych fotografiach wygląda zupełnie inaczej!

Karol Friz Wiśniewski i Weronika Sowa od roku są szczęśliwymi rodzicami małej Mai. Z racji tego, że oboje są osobami publicznymi, to chętnie dzielą się z obserwatorami swoim życiem i zmianami, jakie u nich zachodzą. Influencerka ostatnio zaskoczyła swoich fanów i w najnowszym filmiku na Youtubie zdecydowała się na spektakularną metamorfozę. Weronika Sowa wróciła do swojego naturalnego koloru włosów, a fani przecierali oczy ze zdumienia. Narzeczona Friza przy okazji podzieliła się z fanami zdjęciami z czasów, gdy była nastolatką. Zatęskniła za starym lookiem?

Weronika Sowa zaprezentowała się w odmienionej wersji i zdradziła, że postanowiła powrócić do swojego dawnego koloru.

Dzisiaj wracam do mojego looku. Wracam do takiego looku, z którym się jeszcze nie utożsamialiście, nie widzieliście mnie w takim wydaniu, ponieważ wracam do mojego wyglądu z przed 10,12 lat

mówiła na nagraniu.