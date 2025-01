W 2022 roku Céline Dion ujawniła, że lekarze zdiagnozowali u niej zespół Moerscha-Woltmana, nieuleczalne schorzenie o podłożu neurologicznym, objawiające się m.in. sztywnością mięśni i stawów. Ze względu na silne, bolesne skurcze, których doświadcza kanadyjska diwa, odwołano międzynarodową trasę koncertową. Choć artystka nie traci nadziei, mówi się, że najprawdopodobniej już nigdy nie wróci do koncertowania na żywo. W 2024 roku mogliśmy obejrzeć dokument „I am: Celine Dion”, który pokazuje nie tylko historię, ale i trudną codzienność chorej Kanadyjki. Gwiazda w 2016 roku straciła męża, który odszedł po długiej chorobie. Później już nie wzięła ślubu. Wokalistka właśnie uczciła rocznicę śmierci ukochanego.

We wtorek, 14 stycznia Céline Dion za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała wpis, w którym wspomina zmarłego męża. Dołączyła do niego zdjęcie ze swoimi synami: Rene-Charlesem, Nelsonem i Eddym. Ukochany wokalistki, René Angelil odszedł w 2016 roku.

Rene, nie możemy uwierzyć, że odszedłeś już dziewięć lat temu. Nie ma dnia, żebyśmy nie czuli twojej obecności, RC, Eddy, Nelson i ja. Byłeś moim największym mistrzem, moim partnerem i tym, który zawsze widział we mnie to, co najlepsze. Szanuję cię i na zawsze za tobą tęsknimy, mój kochany. Kochamy cię

– czytamy we wpisie, który pojawił się na Instagramie.