Karolina Gilon, prezenterka i prowadząca show "Love Island", lada moment zostanie mamą. Gwiazda nie ukrywa, że choć nigdy nie myślała intensywnie o macierzyństwie, teraz nie może się doczekać, aż na świat przyjdzie jej upragniony synek. Karolina Gilon i jej ukochany, Mateusz, przygotowują się już do porodu, jednak nie przeszkadza to ciężarnej gwieździe w aktywności na Instagramie. Na InstaStories prowadząca "Love Island" zamieściła zaskakujące zdjęcia. Poznalibyście ją w krótkiej fryzurze?

Fani Karoliny Gilon wyczekują już momentu, gdy gwiazda pochwali się radosną nowiną o tym, że została mamą. Do rozwiązania pozostało już naprawdę niewiele czasu, jednak prowadząca "Love Island" pozostaje w stałym kontakcie z internautami, relacjonując przygotowania do porodu i dzieląc się wskazówkami dotyczącymi tego wyjątkowego okresu w życiu kobiety. Przy okazji prezenterka postanowiła podzielić się ujęciami ... wymarzonej krótkiej fryzury.

Fani szybko przypomnieli Karolinie, że ... ona sama zdecydowała się kiedyś na równie ostre cięcie! Z tej okazji prezenterka postanowiła pokazać kilka zdjęć sprzed 12 lat. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu wyglądała diametralnie inaczej - trudno ją rozpoznać, a krótka fryzura zdecydowanie dodała jej "pazura"!

Jak Waszym zdaniem gwiazda Polsatu prezentuje się w krótkiej fryzurze? Pasuje jej?

Nietrudno zauważyć, że ciąża służy Karolinie Gilon, a gwiazda chętnie dzieli się z fanami wskazówkami nt. tego okresu, który przeżywa świadomie, z wielkim spokojem i ekscytacją. Teraz przygotowania do porodu ruszyły pełną parą, a przyszli rodzice wiedzą, że do rozwiązania może dojść w każdym momencie:

Jedziemy właśnie ogarnąć umowę z naszą położną, żeby zawieźć jej wszystkie nasze dokumenty, które potrzebowała do porodu. Wyniki badań i tak dalej, bo jak to już powiedziała: ''Karolina jesteś już w terminie, w każdej chwili może to się wydarzyć''. Także tykająca bombka

- mówi Karolina Gilon.