W grudniu 2022 roku Celine Dion ujawniła, że cierpi na zespół sztywności uogólnionej. Kanadyjska gwiazda odwołała wszystkie koncerty. Wcześniej planowała trasę po Stanach Zjednoczonych i Europie. Niestety niezwykle rzadka i nieuleczalna choroba nie pozwala jej na występowanie na scenie. O swoich problemach zdrowotnych opowiedziała też w niedawno opublikowanym dokumencie „Jestem: Celine Dion”, który wywołał duże poruszenie. Teraz mówi się, że wokalistka wreszcie może zaśpiewać przed publicznością na żywo podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które ruszają 26 lipca. Artystka była widziana w stolicy Francji.

Celine Dion otworzy igrzyska olimpijskie? Zaskakujące wieści z Paryża

W czerwcu pojawił się dokument, w którym mogliśmy zobaczyć m.in. druzgocące wyznanie Celine Dion na temat choroby. Kanadyjska wokalistka codziennie mierzy się z objawami zespołu sztywności uogólnionej. Nic dziwnego, że doniesienia o jej występie podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wywołały szok i fani podchodzili do nich z powątpiewaniem. Jednak wszystko zmieniło się na trzy dni przed imprezą.

Celine Dion Backgrid/East News

We wtorek, 23 lipca Celine Dion pojawiła się w Paryżu. Wiemy już, że gwiazda przyleciała do stolicy Francji dzień wcześniej i zatrzymała się w znanym hotelu Royal Monceau, położonym tuż przy Polach Elizejskich. W tym samym obiekcie nocuje również Lady Gaga. Gdy ta informacja na jaw, fani zaczęli wierzyć w powrót idolki.

Celine Dion / SplashNews.com/East News

Jak na razie jednak organizatorzy trzymają w tajemnicy jakiekolwiek wiadomości dotyczące Celine Dion. Natomiast wcześniej zapowiedziano, że publiczność czeka sporo niespodzianek. Czyżby jedną z nich był koncert kanadyjskiej wokalistki? Warto jednak przypomnieć jej słowa, które padły w trakcie wywiadu dla francuskiej edycji „Vogue” w kwietniu.

Celine Dion CYRIL PECQUENARD/SIPA/SIPA/East News

Zdecydowałam się pracować całym ciałem i duszą, od stóp do głów, z zespołem medycznym. Chcę być najlepsza, jak to tylko możliwe. Moim celem jest ponowne zobaczenie wieży Eiffla! – powiedziała wówczas.

Otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu ma odbyć się w formie parady morskiej wzdłuż Sekwany. Moment kulminacyjny został zaplanowany w pobliżu Trocadero, naprzeciwko wieży Eiffla. Mówi się, że impreza ma przyciągnąć 3,5 tys. aktorów, wykonawców muzycznych i tancerzy.

Celine Dion CYRIL PECQUENARD/SIPA/SIPA/East News

W 1996 roku Celine Dion otworzyła Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. Blisko 30 lat temu zaśpiewała „The Power of the Dream”. Wydarzenie oglądało 3,5 mln ludzi na całym świecie. Myślicie, że Kanadyjka znów wystąpi na imprezie sportowej? To byłoby coś.

