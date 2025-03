​Alicja, uczestniczka drugiej edycji programu "Kanapowczynie", przeszła niezwykłą metamorfozę, która stała się inspiracją dla wielu osób zmagających się z nadwagą i niezdrowymi nawykami. Jej determinacja i konsekwencja w dążeniu do celu zaowocowały imponującymi rezultatami, które przyciągnęły uwagę mediów i internautów.

Alicja chętnie dzieli się swoimi nowymi zdjęciami na Instagramie i właśnie opublikowała nowy kadr, który zachwycił internautów. Jej metamorfoza nie przestaje robić wrażenia!

Alicja z "Kanapowczyń" zaskoczyła nowym zdjęciem​

Przypomnijmy, że Alicja przed udziałem w programie ważyła 105,5 kg przy wzroście 174 cm, co klasyfikowało ją w II stopniu otyłości. Pracując jako kelnerka, jej dieta była uboga w wartości odżywcze, a codzienne spożywanie nawet sześciu napojów energetycznych pogarszało jej stan zdrowia. Do pracy, oddalonej o zaledwie 1,4 km, dojeżdżała taksówką, co świadczyło o braku aktywności fizycznej.

Pod okiem trenera Krzysztofa Ferenca oraz zespołu specjalistów, Alicja rozpoczęła proces przemiany. Zrezygnowała z napojów energetycznych i wysokokalorycznych przekąsek, wprowadzając zdrową, zbilansowaną dietę. Regularna aktywność fizyczna stała się integralną częścią jej życia, co przyniosło wymierne efekty. ​

W trakcie programu Alicja schudła 30,5 kg, osiągając wagę 75 kg. Jednak na tym nie poprzestała. Kontynuując zdrowy styl życia, zrzuciła kolejne kilogramy, osiągając wagę 64 kg, co łącznie daje utratę 41,5 kg. ​

​Teraz Alicja chętnie chwali się swoją odmienioną sylwetką i właśnie pokazała nowe zdjęcie. Uczestniczka 2. edycji "Kanapowczyń" podzieliła się również swoim szczęściem związanym z nadejściem wiosny.

Wiosna zawsze była dla mnie symbolem nowych początków. Coraz dłuższe dni, promienie słońca na skórze i świeże powietrze dają mi energię do działania. Czas rozkwitać, tak jak natura - przekazała Alicja

Najnowsze zdjęcie Alicji z "Kanapowczyń" możecie zobaczyć poniżej!

Fani zachwyceni metamorfozą Alicji z "Kanapowczyń"

Internauci wciąż są pod ogromnym wrażeniem metamorfozy Alicji. Pod najnowszym zdjęciem zasypali ją lawiną komplementów.

Śliczne pani wygląda pozdrawiam

Super Pani wygląda i trzyma się

Jaka piękna Ala - komentują internauci

Historia Alicji pokazuje, że przy odpowiedniej motywacji i wsparciu można dokonać znaczących zmian w życiu. Jej metamorfoza jest dowodem na to, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a zdrowy styl życia przynosi nie tylko korzyści fizyczne, ale i psychiczne.​

