Pamiętacie jeszcze Marcina Maciejczaka, który zachwycił jurorów i widzów w trzeciej edycji "The Voice Kids"? Dziś naprawdę trudno rozpoznać w nim tego chłopca sprzed lat.

Marcin z "The Voice Kids" nie do poznania

Gdy tylko pojawił się w trzeciej edycji "The Voice Kids", zaskarbił sobie sympatię wszystkich. Marcin trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, pod okiem którego doszkalał swoje umiejętności wokalne. Wyjątkowy głos pomógł mu dotrzeć aż do finału, a co najważniejsze, zwyciężyć!

Po wygranej Marcin nie zaniedbał pasji do śpiewania i ogromnej szansy, jaką spotkał na swojej drodze. Po ostatnim odcinku "The Voice Kids" jego kariera zaczęła nabierać rozpędu, a z czasem udało mu się wydać płytę i mini album. Okazuje się nawet, że zamierza wziąć udział w preselekcjach do Eurowizji 2024.

Wokalista ma wokół siebie rzeszę fanów, którzy kibicują mu na każdym kroku. Ci jednak, którzy przestali obserwować go zaraz po finale muzycznego show, dziś mogliby go nie rozpoznać. Marcin nieźle wydoroślał i zmienił styl. Chętnie eksperymentuje ze swoim wyglądem, a niedawno przefarbował kolor włosów na czerwony! Trzeba przyznać, że w takim wydaniu przypomina Michała Wiśniewskiego.

