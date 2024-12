Od kilku lat Celine Dion zmaga się z ciężką, postępującą i niestety nieuleczalną chorobą, która uniemożliwia jej występowanie na scenie. W 2022 roku kanadyjska artystka ujawniła, że lekarze zdiagnozowali u niej zespół Moerscha-Woltmana. Schorzenie o podłożu neurologicznym objawia się sztywnością mięśni i stawów. Niepokojące sygnały gwiazda odbierała już od 2008 roku, jednak dopiero w okresie pandemii COVID-19 otrzymała trafną diagnozę. Niestety do tego czasu jej stan znacznie się pogorszył. Celine Dion odwołała międzynarodową trasę i jak na razie nic nie wskazuje na to, by mogła wrócić do koncertowania. W czerwcu 2024 roku pojawił się przejmujący film dokumentalny „I am: Celine Dion”, w którym diwa opowiada m.in. o życiu z nieuleczalną chorobą.

„Tak bardzo za tobą tęsknimy”. Celine Dion w poruszającym wpisie

W środę, 18 grudnia Celine Dion opublikowała za pośrednictwem społecznościowych wyjątkowe zdjęcie, które poruszyło jej fanów. Dodała też emocjonalny wpis, w którym zwróciła się do swojego ukochanego męża. Warto przypomnieć, że para powiedziała sobie „tak” 17 grudnia 1994 roku w montrealskiej bazylice Notre-Dame. Dzieliła ich spora różnica wieku. Producent był starszy od wokalistki aż o 26 lat. Ich ślub był transmitowany w telewizji. Niestety 14 stycznia 2016 roku Rene Angelil zmarł z powodu nowotworu gardła. Nie doczekał 74. urodzin.

Wciąż wypełniasz nasze serca każdego dnia. Jesteś dla nas wszystkim. tak bardzo za tobą tęsknimy. Wszystkiego najlepszego z okazji 30. rocznicy, moja miłości – napisała na Instagramie Celine Dion.

Choć później prasa co jakiś czas donosiła o rzekomych romansach kanadyjskiej wokalistki, po śmierci męża Celine Dion nie związała się z żadnym mężczyzną. Artystka skupiła się na karierze i trójce dzieci. Dzisiaj Rene-Charles ma już 23 lata, natomiast bliźniaki Nelson i Eddy są 14-latkami. Dion i Angelila byli razem przez ponad dwie dekady i tworzyli jeden z najtrwalszych związków w show-biznesie.

To Rene Angelil uwierzył w talent Celine Dion. Gdy po raz pierwszy usłyszał jej wokal, miała 12 lat, natomiast on był już przed czterdziestką. Producent muzyczny zastawił swój dom w 1981 roku, by sfinansować debiutancki album Dion i jej trasę koncertową po Kanadzie, Europie i Japonii. Oboje podkreślali, że ich relacja pozostawała na poziomie koleżeńskim. Zaczęli się spotykać dopiero, gdy wokalistka skończyła 18 lat.

W październiku br. pokazywaliśmy, jak wygląda dziś Celine Dion. Od diagnozy rzadko widuje się w mediach kanadyjską diwę. Jednak artystka zrobiła fanom ogromną niespodziankę podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

