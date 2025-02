Łukasz Garlicki już od wielu lat jest związany z polskim show-biznesem. Aktor ma na swoim koncie role w wielu hitowych filmach i serialach. Widzowie mogli podziwiać go m.in. w takich produkcjach jak: "Teraz albo nigdy!", "Kryminalni" czy "Prawo Agaty". Zdecydowanie największą popularność przyniosła mu jednak rola Sebastiana Olszańskiego. Jak dziś wygląda przystojniak z "BrzydUli"? Ostatnio aktor pojawił się na oficjalnej imprezie i zaskoczył swoją metamorfozą.

W miniony wtorek 18 lutego odbyła się wielka Gala Bestsellerów Empiku. Na imprezie pojawiło się mnóstwo gwiazd. Doda błyszczała w różowej sukni, a Roksana Węgiel wywołała poruszenie pokazując się w odważnej kreacji z rozcięciami. Ale nie tylko Doda i Roxie chętnie pozowały na czerwonym dywanie. Na ściance pojawił się również dawno niewidziany gwiazdor serialu "BrzydUla". Łukasz Garlicki rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach, ale tym razem zrobił wyjątek i przybył na Galę Bestsellerów Empiku. Aktor zaprezentował swój odmieniony look. 47-letni Łukasz Garlicki znacznie schudł, a na imprezie postawił na luźną stylizację. Aktor pokazał się jeansowej koszuli, którą połączył z zielonymi spodniami. Tylko spójrzcie, jak po latach prezentuje się Łukasz Garlicki!

Kilka lat temu wokół Łukasza Garlickiego zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą jego zachowania w programie Kuby Wojewódzkiego. W 2022 roku aktor razem z koleżankami z serialu "BrzydUla" pojawił się w hicie TVN, ale był wyraźnie znudzony rozmową i niechętnie odpowiadał na pytania Kuby Wojewódzkiego. Gwiazdor TVN od razu zareagował i podsumował aktora.