Gorący news! Znamy imię i płeć dziecka Ani i Roberta Lewandowskich! Kilka miesięcy temu świat obiegła informacja, że Anna Lewandowska i Robert Lewandowski spodziewają się pierwszego dziecka. Piłkarz ogłosił to podczas meczu z Atletico Madryt, w którym strzelił wyjątkowego gola. Z radości po zdobyciu pięknej bramki z rzutu wolnego, piłkarz włożył sobie pod koszulkę piłkę, a do ust wsadził palec, co wyglądało jakby trzymał w buzi smoczek! W ten sposób poinformował cały świat, że jego żona Anna Lewandowska jest w ciąży!

Ania jest w ciąży, to piąty miesiąc i już ciężko to ukrywać. Miałem marzenie, że jak żona będzie w ciąży, to ja poinformuję o tym pierwszy i dziś się to udało - powiedział tuż po meczu Robert.

Wkrótce informację tę potwierdziła Anna Lewandowska, która na Instagramie napisała:

Kochani, dziękujemy Wam wszystkim - kibicom, fanom oraz mediom za gratulacje i mnóstwo ciepłych słów, które otrzymaliśmy w ciagu ostatnich dni. To bardzo miłe. Jako przyszli, szczęśliwi rodzice, postanowiliśmy podzielić się z Wami tą radosną nowiną osobiście. Tak też zrobiliśmy - napisała Ania.

Przy okazji trenerka dodała, że nie zdradzą płci dziecka. Nam jednak udało się ustalić, czy urodzi im się chłopiec czy dziewczynka! Znamy też imię dziecka!

Płeć i imię dziecka Anny i Roberta Lewandowskich

Ania i Robert Lewandowscy zostaną rodzicami już wczesną wiosną. Oboje nie ukrywają, że spełni się ich największe marzenie. W ostatnim wywiadzie, mama Roberta, Iwona Lewandowska powiedziała, że Ania z pewnością sprawdzi się w roli mamy. Dodała też, że nie ma znaczenia, czy urodzi się chłopiec czy dziewczynka.

Mam już wnuka, płeć dziecka nie ma dla mnie znaczenia. Najważniejsze, że będzie na pewno bardzo kochane. Mam nadzieję, że będzie też sportowcem - powiedziała mama Roberta Lewandowskiego.

Jak udało nam się ustalić, Ania i Robert Lewandowscy już wiosną powitają na świecie dziewczynkę! Jakie imię wybrali dla swojej córeczki? Tego dowiecie się z następnych stron!

