Organizacja komunii w restauracji stała się popularnym wyborem wśród rodziców szukających wygody i elegancji. Wybór restauracji zależy jednak nie tylko od menu, ale także od lokalizacji, renomy lokalu i atrakcji dodatkowych. Nine’s przyciąga nie tylko nazwiskiem Roberta Lewandowskiego, ale też konkurencyjnymi cenami, które zaczynają się od 189 zł za osobę, a opcja rozszerzona to koszt 289 zł.

Ile kosztuje komunia w restauracji Roberta Lewandowskiego?

W restauracji Nine’s, zlokalizowanej w Warszawie i sygnowanej nazwiskiem Roberta Lewandowskiego, dostępne jest podstawowe menu komunijne w cenie 189 zł za osobę. W jego skład wchodzą trzy elementy: przystawka precel, danie główne: do wyboru, m.in. łosoś w panierce z nori lub siekany stek z wieprzowiny i jagnięciny oraz deser czyli sernik na bazie sera Philadelphia z białą belgijską czekoladą. To klasyczna propozycja, która łączy nowoczesną kuchnię z domowymi smakami.

Za co zapłacisz 289 zł? Rozszerzona oferta restauracji Roberta Lewandowskiego

Dla bardziej wymagających gości restauracja przygotowała również rozszerzoną wersję menu komunijnego za 289 zł za osobę. Oferta obejmuje: cztery dania główne do wyboru, m.in. grillowanego łososia, makaron z dodatkami, siekany stek z grilla oraz rib eye steak, a do tego deser: do wyboru sernik lub ciasto baskijskie. To propozycja dla tych, którzy szukają kulinarnej różnorodności i ekskluzywnego smaku w dniu uroczystości.

Jak wypada oferta Roberta Lewandowskiego na tle konkurencji?

Dla porównania, w restauracji "U Fukiera" Magdy Gessler, cena za menu komunijne wynosi 369 zł lub 399 zł za osobę dorosłą, natomiast dla dzieci przygotowano ofertę za 129 zł. Oznacza to, że Nine’s oferuje konkurencyjne ceny, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę prestiż nazwisko Lewandowskiego i centralną lokalizację w Warszawie na terenie Browarów Warszawskich.

