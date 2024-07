Anna Lewandowska kompletuje wyprawkę dla dziecka! Trenerka nawet w niedzielę nie próżnowała...

Gwiazda, po sobotniej Gali Mistrzów Sportu, wcale nie odpoczywa. Na pewno zrobiła trening, a potem udała się do sklepu "Muppet shop", gdzie przyszli rodzice znajdą wszystko, czego potrzebują oni i ich maleństwa. Jest to jeden z najbardziej ekskluzywnych sklepów z akcesoriami dla maluszków, a swoje wyprawki kompletowały tam między innymi takie gwiazdy jak Małgorzata Kożuchowska czy Katarzyna Zielińska. Nie ma się co dziwić - w końcu każdy ceni jakość...

Jak na razie gwiazda nie zdradziła, czy wraz z mężem spodziewają się chłopca czy dziewczynki. Jak podkreślała trenerka, oboje nie mogą się już doczekać. Gwiazda cały czas dba o dietę i odpowiednie ćwiczenia. Na sobotniej Gali Mistrzów Sportu ciężko było dostrzec brzuszek pod obcisłą kreacją!

Poród zbliża się wielkimi krokami, więc Anna Lewandowska postanowiła skompletować wyprawkę w znanym wśród gwiazd sklepie. Warto zaznaczyć, że np. cena najtańszego wózka wielofunkcyjnego zaczyna się tu od 4399 złotych! Łóżeczka są tańsze, bo te dla niemowląt można dostać za niecałe 500 złotych.

Trenerka już przygotowuje się do porodu!

