Anna i Robert Lewandowski nie zamierzają wracać do Polski? Para podjęła zaskakującą decyzją, którą ogłoszono na łamach hiszpańskiego magazynu sportowego 'AS'. Zawodnik FC Barcelona i jego żona zdecydowali się na budowę rezydencji pod Barceloną. Już niebawem wielki moment i przeprowadzka do własnego domu.

Wielka radość u Anny i Roberta Lewandowskich

Anna Lewandowska nie ukrywała, że po 12 latach życia między Polską a Monachium z przyjemnością przeniosła się do słonecznej Hiszpanii, po tym jak jej mąż podpisał kontrakt z zespołem FC Barcelona. Para już wcześniej zdecydowała się na zakup willi na Majorce, gdzie spędzali wakacje, a obecnie mieszkają w wynajmowanym domu, ale wszystko wskazuje na to, że teraz planują przeprowadzkę do własnej rezydencji. Według hiszpańskiego magazynu para buduje dom niedaleko Barcelony w miejscowości Garraf. Prace na budowie mają już dobiegać końca i niebawem będzie możliwa przeprowadzka.

Polski napastnik buduje nową rezydencję w miejscowości Garraf, która graniczy z Castelldefels i Sitges. Tak naprawdę Lewandowski jeszcze tego lata planuje opuścić swój obecny dom w Castelldefels, który wynajmuje od Marca Bartry, aby zacząć cieszyć się nowym domem w towarzystwie żony i dzieci. napisał Javier Miguel na łamach sportowego 'AS' .

Co ciekawe, według doniesień hiszpańskich mediów Anna Lewandowska zamierza rozwijać swój biznes w Hiszpanii i już planuje własną sieć siłowni i szkół tańca. Jak wiadomo, trenerka miała też swoje centrum fitness w Polsce, ale zdecydowała się zakończyć tę część swojego biznesu. Wygląda na to, że Anna Lewandowska na dobre zadomowiła się w słonecznej Hiszpanii i to tam rodzina piłkarza planuje spędzić najbliższe lata, a może to być kraj, w którym chcą żyć na stałe.

Anna Lewandowska od razu po przeprowadzce do Barcelony mówiła wprost, że to jej miejsce na świecie i doskonale odnalazła się w Hiszpanii, a nawet zaczęła się uczyć hiszpańskiego:

Po przeprowadzce do Barcelony zmieniłam swoje podejście do życia, zaczęłam bardziej doceniać i czerpać z niego pełnymi garściami mówiła Anna Lewandowska w rozmowie z Onet.pl