Szukasz walentynkowego prezentu dla ukochanej kobiety - dziewczyny, narzeczonej lub żony? Mamy dla ciebie małą ściągawkę! Pamiętaj, że seksowna bielizna, markowa galanteria i oczywiście piękna biżuteria sprawdzą się zawsze! Warto wykorzystać walentynkowy motyw serca oraz „miłosne” kolory - gorącą czerwień i nieco delikatniejszy róż.

Zdecydowałeś już, co jej kupić? Zanim wybierzesz się do centrum handlowego sprawdź cenę prezentu w sklepie internetowym - tam często znajdziesz specjalne oferty promocyjne! Przed Świętem Zakochanych wiele sklepów online przygotowało dodatkowe obniżki. Prezent możesz odebrać w salonie stacjonarnym lub zamówić przesyłkę do pracy, dzięki czemu z pewnością czeka ją niespodzianka. Zobacz nasze propozycje walentynkowych upominków dla niej!

Komplet bielizny Heartina marki Obssesive, cena: 94,90 zł - kupisz na www.ekskluzywna.pl

Zmysłowy zestaw bielizny z koronki w kolorze czerwonym, składa się z 3 części: biustonosza na fiszbinach, pasa do pończoch i majteczek typu stringi. Szukasz innego koloru? Zajrzyj na stronę: www.ekskluzywna.pl

Ażurowy naszyjnik W. Kruk w cenie promocyjnej: 99 zł (przecena ze 169 zł) - www.wkruk.pl

Naszyjnik z koronkowym, nieregularnie rzeźbionym serduszkiem wykończonym delikatną łezką przy zaczepie. Wykonany z mosiądzu. Więcej wzorów znajdziesz na stronie: www.wkruk.pl

Michalina Wisłocka: „Sztuka kochania’’ w promocyjnej cenie: 25,98 zł (cena regularna: 39,99 zł) - www.empik.com

Nowa odsłona słynnego poradnika Michaliny Wisłockiej - seksualnej rewolucjonistki, popularyzatorki antykoncepcji oraz pionierki zwalczania niepłodności. „Sztuka kochania’’ wydana została po raz pierwszy w 1976 r. osiągając rekordowe 7 milionów sprzedanych egzemplarzy. Równo czterdzieści lat po premierze kultowego poradnika pojawia się on w zupełnie nowej odsłonie, ze wstępem prof. Zbigniewa Izdebskiego oraz nowym rozdziałem dotyczącym antykoncepcji. - www.empik.com

Srebrny pierścionek YES, cena: 119 zł - www.yes.pl

Pierścionek Candy wykonany ze srebra próby 0,925, ozdobiony czerwonym kryształem Swarovski - www.yes.pl

Koszulka nocna Triumph - cena promocyjna: 59,90 zł (było: 139,90 zł) - www.telimena.pl

Koronkowa koszulka nocna Triumph delikatnie podtrzymuje i modeluje biust, miseczki wykończone koronką. Kwiatowy deseń i kobiecy kolor. www.telimena.pl

Zestaw Pandora: srebrna bransoletka Moments - 319 zł oraz charm Różowe miłosne Serca - 249 zł - www.pandora.net

Bransoletka Moments wykonana ze srebra, zapięcie zdobione cyrkoniami sześciennymi. Srebrny charm z zamkniętym w środku różowym kryształem.- www.pandora.net

Skórzana torebka Wittchen, cena: 359 zł - www.wittchen.com

Elegancki i klasyczny fason, torebka wykonana ze skóry licowej w kolorze czarnym. www.wittchen.com

Pierścionek z wiszącymi elementami Lilou, cena: 699 zł - www.lilou.com

Pierścionek wykonany z żółtego złota próby 585. Zawieszki w kształcie koniczyny i serduszka symbolizują szczęście w miłości. www.lilou.com

Komplet Walentynkowy YES Charms, cena promocyjna: 219 zł (cena regularna: 258 zł) - www.yes.pl

zapinana na zakładkę pozłacana bransoletka z zawieszką w kształcie serca. Zestaw wykonany ze srebra próby 0,925. www.yes.pl