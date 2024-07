Od kilku dni cała Polska żyje informacją o ciąży Anny Lewandowskiej. Jej mąż, Robert Lewandowski w rozczulający sposób poinformował cały świat o tym, że wkrótce zostanie ojcem, a media prześcigają się w doniesieniach na temat szczegółów ciąży Anny Lewandowskiej. Najpierw pisano o dacie porodu, później płci dziecka, a teraz pojawiają się pierwsze informacje na temat szczegółów porodu. Gdzie urodzi swoje pierwsze dziecko Anna Lewandowska?

Ania i Robert od kilku lat mieszkają w Niemczech, najpierw w Dortmundzie, teraz w Monachium. To tam na co dzień w klubie Bayern Monachium gra Robert Lewandowskiej, a jego zarobki z każdym rokiem rosną, dlatego wiele wskazuje na to, że piłkarz zostanie na najbliższe lata w niemieckiem klubie. Ania w Monachium pracuje, prowadzi treningi, pisze książki, jak i również dba na miejscu o dietę Roberta. Czy to właśnie w Monachium, Ania zdecyduje się urodzić swoje pierwsze dziecko? Wszystko na to wskazuje!

Ciąża jest prowadzona w Monachium, przez niemieckiego lekarza, więc Ania i Robert z nim ustalają najważniejsze szczegóły co do rozwiązania.Na decyzję wpływ ma też fakt, że Robert doskonale czuje się tam, gdzie mieszka. Mimo że w Dortmundzie spędził sporo czasu, to - jak już wcześniej opowiadała nam jego mama - w Bawarii znalazł prawdziwy drugi dom, czytamy na stronie se.pl

Zatem wszystko wskazuje na to, że Ania Lewandowska urodzi w Monachium. Choć to w Polsce mieszkają bliscy pary i z pewnością mogliby im pomóc przed rozwiązaniem, para zdecydowała się jednak na poród w Niemczech. W końcu nie jest to daleko od Polski, a bliscy na pewno im pomogą w tym ważnym momencie ich życia :-) Przypominamy, że trenerka jest w piątym miesiącu ciąży i urodzi już pod koniec kwietnia. Myślicie, że para podjęła dobrą decyzję o porodzie w Niemczech?

