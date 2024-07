Robert Lewandowski o diecie Ani Lewandowskiej! Sportowiec udzielił wywiadu "Super Expressowi", w którym co nieco zdradził o tym wyjątkowym czasie, który przeżywają teraz z trenerką. Dziennikarz zapytał Roberta Lewandowskiego o to, czy teraz przytyje wraz z żoną, bo mówi się, że gdy kobieta spodziewa się dziecka to jej partner tyje razem z nią. Sportowiec zdradził, że Ania nie ma zwiększonego apetytu, więc mu to nie grozi:

Nie, nie musicie się o nas martwić. Zresztą Ania nie ma zwiększonego apetytu jak inne ciężarne kobiety. Ograniczyła trochę ćwiczenia, ale nadal jest aktywna. Właśnie pracuje nad DVD i książką z ćwiczeniami dla kobiet w ciąży.

Robert Lewandowski o diecie Ani Lewandowskiej w ciąży

Ania Lewandowska wielokrotnie pisała w swoich social mediach, że nie ma typowo ciążowych zachcianek. Regularnie na Instagramie trenerki można znaleźć pyszne dania, które jada i są idealne dla pań oczekujących narodzin dziecka. Gwiazda nie rezygnuje też z treningów, choć i tak trochę je ograniczyła. Jak widać zdrowa dieta i ćwiczenia świetnie wpływają na sylwetkę, bo Ania Lewandowska naprawdę niewiele przytyła w czasie ciąży, co widać na zdjęciach.

Robert Lewandowski podsumował dietę ciążową Ani Lewandowskiej

Anna Lewandowska niewiele przytyła w ciąży

