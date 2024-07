1 z 10

Anna Lewandowska na obozie treningowym

Ciężarna Anna Lewandowska prowadzi obóz treningowy w Dojo - Stara Wieś. Trenerka, mimo zaawansowanej ciąży, nie rezygnuje z pracy. A to najlepiej świadczy o tym, że czuje się świetnie! Przyznała, że sama nieco zwolniła tempo z intensywnymi ćwiczeniami, nie oznacza to jednak, że całkiem spoczęła na laurach. W czasie obozu treningowego wciela się w rolę "trenera-motywatora". I świetnie jej to idzie! Paparazzi przyłapali Annę Lewandowską wraz z jej podopiecznymi w czasie treningu biegowego na świeżym powietrzu. Przyszła mama wręcz tryskała energią i motywowała do wspólnych ćwiczeń.

Uczestnicy jej obozu z pewnością nie mogą narzekać na brak wyzwań. Kolejna edycja z pewnością odbędzie się latem. Wtedy trenerka będzie już mamusią! Pierwsze dziecko państwa Lewandowskich ma przyjść na świat w kwietniu.

Zanim to nastąpi, zobaczcie, jaki duży brzuszek ma już Ania!

