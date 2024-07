Anna Lewandowska jeszcze nigdy tak dużo nie powiedziała o ciąży! To pierwszy wywiad trenerki, w którym uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojego stanu. Gwiazda była jednym z gości Gali Mistrzów Sportu, gdzie w imieniu Roberta Lewandowskiego odebrała statuetkę za drugie miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca roku. Po ceremonii Anna Lewandowska udzieliła wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym zdradziła, że to w jaki sposób świat się dowie o jej ciąży było wyreżyserowane:

Powiedzmy, że tak sobie to wyreżyserowaliśmy. Robert właśnie wtedy miał strzelić bramkę, na ostatnim, grudniowym meczu Champions Leauge i właśnie w ten sposób podzielić się tą naszą radosną informacją.

Anna Lewandowska o ciąży

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski powitają swoje pierwsze dziecko już wiosną. Oboje bardzo skrupulatnie przygotowują się do najważniejszej roli w swoim życiu. Trenerka cały czas dba o zdrowe odżywianie i lekko zmodyfikowała swoje treningi, aby nic nie zaszkodziło maleństwu. Co powiedziała o nadchodzącym czasie i czy jest to dla nich wyzwanie?

Zdecydowanie tak. Będzie to spore wyzwanie i już nie możemy się doczekać.

Życzymy szczęścia przyszłym rodzicom!

Anna Lewandowska o ciąży!

Trenerka nie ukrywa, że będzie to spore wyzwanie