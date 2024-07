Mama Roberta Lewandowskiego skomentowała ciążę Ani Lewandowskiej! Już niedługo Iwona Lewandowska po raz drugi zostanie babcią. Wcześniej siostra Roberta Lewandowskiego, Milena urodziła synka, więc teściowa trenerki miała się kim zajmować. Już niebawem na świecie pojawi się kolejne maleństwo, o którym mówią wszyscy Polacy. Ania i Robert Lewandowscy powitają dziecko już wiosną! W rozmowie z "Super Expressem" Iwona Lewandowska przyznała, że ciąża Ani Lewandowskiej bardzo motywująco wpływa na Roberta:

To dla niego niesamowity doping, zaszczyt, który go motywuje. Jestem pewna, że to mu pomoże, widać w nim radość z długo oczekiwanego dziecka. Wszyscy się z tego cieszymy.