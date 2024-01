Nowy sezon "Farmy" ruszył pełną parą, a widzowie już mogą oglądać pierwsze zadania wyznaczone dla uczestniczek, a także niemałe spięcia i wymiany zdań! W taką rozmowę zaangażowana była też jedna z prowadzących, Ilona Krawczyńska. Czy jedna z uczestniczek powiedziała za dużo?

Kłótnia z prowadzącą "Farmy"! Jak wybrnęła Ilona Krawczyńska?

Wraz z nowym rokiem na telewizyjnych ekranach pojawiają się nowości i ich zapowiedzi - jednym z takich programów, na który z utęsknieniem czekali widzowie, jest emitowane w Polsacie show "Farma", który widzowie mogą oglądać już po raz trzeci. Pierwsze odcinki przyniosły sporo emocji, widzowie mogą więc przypuszczać, że z kolejnymi odsłonami "Farmy" emocje będą sięgały zenitu!

Już na początku nowej edycji "Farmy" prowadzące wyznaczyły uczestniczkom zaskakujące zadanie - musiały one przejść określoną liczbę kroków na tzw. kołowrotku. Niestety, nie było to łatwe wyzwanie, dlatego do gry wkroczyła jedna z prowadzących, Ilona Krawczyńska. Doszło do zaskakującej wymiany zdań. Będzie afera?

Cały dzień zapieprzałyśmy. To nie było nasze minimum - żaliła się Ilonie Krawczyńskiej jedna z uczestniczek, Kamila.

Jak na tę wypowiedź zareagowała Ilona Krawczyńska? Postanowiła nie odpuszczać i zmotywować uczestniczkę do działania.

Statystycznie każdy z nas w ciągu dnia jest w stanie zrobić więcej kroków - odpowiedziała Ilona Krawczyńska.

To zapraszam, to zrób - nie odpuszczała Kamila.

Bardzo chętnie. Tylko nie ja walczę tutaj o złote widły i 100 tysięcy złotych - zripostowała chłodno prowadząca.

Dalej było tylko gorzej! Kamila z "Farmy" nie ukrywała irytacji i poprosiła Ilonę Krawczyńską o odrobinę empatii.

Ty sobie siedzisz sobie gdzieś tam obok, fajnie, ale postaw się w naszej sytuacji! - kontynuowała uczestniczka.

W ''Księdze Farmy'' są wypisane akurat rzeczy z których jesteście w stanie pobrać energię - instruowała Ilona Krawczyńska.

Na tę uwagę uczestniczka również dosadnie odpowiedziała!

Nie umiem czytać - odparła Kamila.

No to warto się pouczyć - zakończyła prowadząca.

Zaskoczyła Was tak dosadna wymiana zdań w "Farmie"? Przypomnijmy, że kolejne odcinki emitowane są do poniedziałku do piątku po 20:00 w Polsacie. Planujecie oglądać ten program i zobaczyć dalszy rozwój wydarzeń? Może być naprawdę gorąco!

