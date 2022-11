Aż trudno uwierzyć, że to już! Że finał "Tańca z gwiazdami" już za nami! O Kryształową Kulę oraz duże pieniądze, czyli główną nagrodę show walczyli dziś Magdalena Kajra Kajrowicz w parze z Rafałem Maserakiem oraz aktor Piotr Mróz i partnerująca mu Hania Żudziewicz. Jak podoba Wam się wybór zwycięzcy? Czy rzeczywiście to akurat oni najbardziej zasługiwali żeby wygrać ten program? Zobaczcie relację z wielkiego finału. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": widzowie wiedzą już kto wygra? "Faworyt jest tylko jeden" Finał 12. edycji "Tańca z gwiazdami" To była naprawdę emocjonująca edycja "Tańca z Gwiazdami" . A finał, w odróżnieniu od wielu innych, był naprawdę wyrównany. Oboje pretendentów do Kryształowej Kuli w poprzednich odcinkach udowodnili, że zasługują na wygraną. Podkreślała to w rozmowie z Party.pl najbardziej chyba wymagająca jurorka Iwona Pavlović. W końcu doczekałam się! Finał będzie bardzo intrygujący - zapowiadała. A jak wyglądał sam odcinek? Uczestnicy rozpoczęli od... prezentacji tanecznych partnerów. Dla Rafała była to 23. edycja, aż 5 razy był drugi, ale zdarzyło mu się też wygrać. Hania Żudziewicz tańczyła "tylko" 8 razy i raz wygrała całe show. Pierwszy taniec należał do Kajry i Rafała. Tańczyli jive'a do rytmu "Słodkiego miłego życia" zespołu Kombii. Gratulacje. W 100 procentach zasługujesz na finał. Podobnie jak Piotr - mówił Michał Malitowski. - Jak włączysz turboemocje to może Rafał nawet wygra. Piękni jesteście - mówił Piaseczny. Piotr i Hanna zatańczyli taniec współczesny do rytmu "Przytul mnie" tego samego zespołu Kombii. Piotr miał mały problem - głowa zaplątała mu się w suknię...