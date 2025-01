Milena Krawczyńska razem ze swoją siostrą Iloną Krawczyńska tworzą energetyczny duet sióstr ADiHD. Swoją przygodę zaczynały od fitnessu, ale szybko trafiły do telewizji, gdzie wspólnie pracowały jako prezenterki w 4FUN.TV. Ilona Krawczyńska ma za sobą przygodę w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz razem prowadzą program "Farma". Teraz Milena Krawczyńska nieoczekiwanie zaskoczyła zdjęciami wprost ze szpitalnej sali i nie ukrywa, że musiała skupić się na swoim zdrowiu, bo wyniki niektórych badań były dalekie od idealnych.

Milena Krawczyńska trafiła do szpitala

Milena Krawczyńska od 4. sezonu "Farmy" dołączyła do swojej siostry Ilony oraz Marceliny Zawadzkiej i wspólnie prowadzą hit Polsatu, który z sezonu na sezon cieszy się coraz większą popularnością. Niestety teraz w życiu Mileny Krawczyńskiej wydarzyło się coś, co sprawiło, że musiała odpuścić i skupić się na swoim zdrowiu. Jak wiadomo, na co dzień Milena Krawczyńska zajmuje się remontem nowego domu, wychowuje dwóch synów i mocno angażuje się w nowe projekty. Teraz przyszła pora na przerwę i wizytę w szpitalu. Nowa gwiazda Polsatu uspokaja, że wszystko jest ok, ale konieczny był zabieg.

Hej tu Milka. Ale mi się chce spać. Pobudka o 5:00 i trasa do Wawy. Jacek mnie przywiózł i podobno jeszcze dziś wychodzę, więc odbierze. Spokojnie wszystko jest ok. przyznała Milena Krawczyńska

Milena Krawczyńska z "Farmy" o swoim stanie zdrowia i profilaktyce

Niestety po tym, jak wyniki badań nie były najlepsze konieczny okazał się zabieg i Milena Krawczyńska zdecydowała się go zrobić w jednym z warszawskich szpitali i podkreśla, że profilaktyka jest konieczna, bo można w porę zadbać o zdrowie i zauważyć sygnały alarmowe, które wysyła nam ciało:

Ale przypomnę:) Profilaktyka jest bardzo ważna. Wyszła mi niedawno nie za dobra cytologia. Wyniki nie są tragiczne, ale będę miała zabieg LEEP.

Okazuje się, że pobyt w szpitalu lekko się przeciągnął, ale na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem.

Miałam wyjść dziś, ale prawdopodobnie zostaję do jutra. przyznała otwarcie prowadzącą już po zabiegu.

Milenie Krawczyńskiej życzymy dużo zdrowia!

Czy Milena i Ilona Krawczyńskie są bliźniaczkami?

Ilona i Milena Krawczyńskie, bardziej znane jako Siostry ADiHD, rzeczywiście często są mylone z bliźniaczkami, ponieważ wyglądają bardzo podobnie, mają zbliżony styl bycia i wyjątkowo zgraną relację. W rzeczywistości jednak Milena jest starsza o ponad trzy lata – urodziła się w 1989 roku, podczas gdy Ilona przyszła na świat w 1992 roku.

Obie siostry zdobyły popularność w mediach społecznościowych, na YouTube i telewizji, tworząc duet, który łączy wspólną energię, humor i pasję do tańca oraz prowadzenia programów rozrywkowych. Dzięki swojej autentyczności i pozytywnemu nastawieniu szybko zyskały dużą sympatię widzów.

Mimo że różni je kilka lat, ich podobieństwo fizyczne, charyzma i wspólna działalność w mediach sprawiają, że ludzie często traktują je jako bliźniaczki. Ilona i Milena dla wielu są przykładem idealnego siostrzanego duetu, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

