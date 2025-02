W 37. odcinku 4. edycji "Farma" emocje sięgnęły zenitu! Uczestnicy stoczyli zaciętą walkę na torze błotnym, która wymagała siły, sprytu i determinacji. Po wyczerpującej rywalizacji nadszedł czas na głosowanie – jeden z uczestników musiał opuścić gospodarstwo.

Nowy dzień na farmie rozpoczął się od niespodzianki dla uczestników – listu od Danuty. Jego treść wzbudziła zarówno wzruszenie, jak i napięcie wśród mieszkańców gospodarstwa. Nie zabrakło osobistych refleksji, ale również drobnych uszczypliwości, które dodatkowo podgrzały atmosferę. List stał się tematem rozmów wśród uczestników, którzy nie kryli emocji. Każdy starał się go zinterpretować na swój sposób, zastanawiając się, co autorka miała na myśli, przekazując im te konkretne słowa.

Za sprawą słów z listu Danusi zagrożony stał się Michał, który docelowo odpadł z programu.

Głównym wyzwaniem odcinka była rywalizacja na torze błotnym, która wymagała nie tylko siły fizycznej, ale i ogromnej determinacji. Uczestnicy, zmuszeni do zmierzenia się z wymagającymi przeszkodami, musieli udowodnić, że zasługują na pozostanie w grze.

Błoto stało się prawdziwym przeciwnikiem, a niektóre momenty rywalizacji dostarczyły widzom sporo emocji i śmiechu. Nie wszyscy jednak poradzili sobie równie dobrze – zmęczenie i stres zaczęły dawać o sobie znać, co wpłynęło na dalsze losy poszczególnych zawodników.

Kulminacyjnym momentem odcinka było głosowanie, które przesądziło o dalszych losach jednego z uczestników. Atmosfera w gospodarstwie była napięta – każdy zdawał sobie sprawę, że zbliża się finał i decyzje są coraz trudniejsze. Zagrożone osoby Michał i Żaneta czekali na chwilę prawdy.

W wyniku głosowania jeden z uczestników musiał pożegnać się z programem i był nim Michał. Reakcje były mieszane – niektórzy czuli ulgę, inni smutek, a jeszcze inni zaskoczenie. Decyzja nie była łatwa, ale zasady „Farmy” są nieubłagane – na końcu może zostać tylko jedna osoba.

Z każdym kolejnym odcinkiem emocje w programie rosną. Rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta, a presja finału sprawia, że uczestnicy muszą wykazać się nie tylko umiejętnościami rolniczymi, ale i odpornością psychiczną.

Co przyniosą kolejne dni na farmie? Kto okaże się najsilniejszy w walce o zwycięstwo? Odpowiedzi na te pytania przyniosą następne odcinki!

Po tym jak Michał opuścił "Farmę" na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wszystkie niemalże były jednoznaczne. Fani programu "Farma" jak widać nie przepadali za Michałem, co potwierdzają komentarze, jakie zamieścili w sieci, po tym jak uczestnik opuścił show.