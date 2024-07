Gwiazdy podczas ostatniego półfinału "Must Be the Music 6"

1 z 16

Wczoraj wieczorem odbył się ostatni półfinał szóstej edycji "Must Be the Music". Odcinek był wyjątkowy bo w uczestnicy walczyli jedyne miejsce, pozwalające wystąpić za tydzień w wielkim finale. Głosami widzów szanse na wygraną nadal ma zespół Shata Qs.

Podczas wczorajszego odcinka na żywo na scenie oprócz uczestników show pokazała się grupa LemON, która odebrała platynową płytę. Sporo emocji wzbudził również występ James'a Arthura, który aktualnie króluje na światowych listach przebojów. Za stołem jurorskim po tygodniowej nieobecności zasiadła Kora. Gwiazda jak widać chorobę ma już chyba za sobą.

Zobaczcie co działo się podczas ostatniego odcinka "Must Be the Music":